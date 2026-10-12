D’après nos confrères, les hackers ont ciblé des versions anciennes du logiciel de régulation Danfoss, celles antérieures à la version 4. Or le groupe danois, l’un des grands noms mondiaux du froid commercial, équipe un très grand nombre de magasins en France, ce qui pourrait expliquer qu’autant d’enseignes aient été touchées la même nuit. Ces boîtiers n’en sont d’ailleurs pas à leur première alerte. Des chercheurs en cybersécurité, notamment chez Claroty, y avaient déjà repéré des failles, des portes d’entrée mal verrouillées. Danfoss les a depuis refermées grâce à une mise à jour, encore faut-il que les magasins l’aient installée. Rien ne permet toutefois d’affirmer, à ce stade, que ce sont ces failles-là qui ont servi cette nuit.