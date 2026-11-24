Deux chercheurs en cybersécurité ont découvert d'immenses bases de données accessibles sur Internet sans la moindre authentification. Identifiants, mots de passe, données administratives et cookies de session y côtoyaient des dossiers permettant de reconstituer la vie numérique de leurs victimes.
Les cybercriminels ne sont pas à l'abri des erreurs de sécurité qu'ils exploitent chez les autres. Comme le rapporte WIRED, deux chercheurs ont découvert, à peu près au même moment, deux bases de données sans lien apparent entre elles, qui totalisaient plus de 3,5 milliards d'enregistrements. Tout porte à croire qu'elles servaient à centraliser et à exploiter des informations personnelles dérobées au fil des ans.
Des milliards de données volées, collectées et triées
La première base, découverte par Greg Pollock, directeur de la recherche chez UpGuard, regroupait 1,64 milliard de documents concernant en grande majorité la population chinoise. Le chercheur y a recensé au moins 840 millions de numéros d'identité nationale distincts, près de 300 millions de numéros de téléphone associés à des données vraisemblablement collectées auprès d'Alipay, quelque 11 millions de dossiers d'inscription scolaire et près de 8 millions d'enregistrements d'entreprises. Loin d'avoir été stockées en vrac, ces informations, issues de sources distinctes, avaient fait l'objet d'un important travail de recoupement et de structuration.
La seconde base, découverte par Jeremiah Fowler, chercheur chez Black Hills Information Security dont les travaux ont été publiés par ExpressVPN, contenait près de 2 milliards d'identifiants et de données de connexion, répartis dans plus de 8 400 dossiers, dont plusieurs classés par pays, France comprise. Cette fois, les informations semblent en grande partie issues d'infostealers, ces logiciels malveillants capables de siphonner les données stockées sur les appareils infectés. Des centaines de millions de comptes de messagerie, plus de 100 millions de comptes de réseaux sociaux et des dizaines de millions de comptes de commerce en ligne figuraient dans les fichiers, sans que rien ne laisse penser que les plateformes concernées aient elles-mêmes été piratées.
Les deux bases ne sont désormais plus accessibles au public, la première ayant disparu au cours des investigations de Greg Pollock, qui soupçonne une attaque par ransomware ou une opération de destruction de données, et l'accès à la seconde ayant été restreint par son hébergeur après un signalement de Jeremiah Fowler.
Les chercheurs n'ont toutefois pas été en mesure d'en identifier les propriétaires, Jeremiah Fowler n'excluant d'ailleurs pas que la seconde base ait été constituée à des fins de recherche en cybersécurité, ni de vérifier l'intégralité de leur contenu ou d'en éliminer tous les doublons. Impossible, donc, d'établir le nombre exact de victimes, la proportion de données inédites ou encore de savoir si d'autres personnes ont profité de leur exposition.
Quand les pirates en savent assez pour prendre possession de votre vie numérique
Outre le volume d'informations exposées, les chercheurs s'inquiètent de la complémentarité des données collectées. Un numéro de téléphone, une adresse mail ou un numéro d'identité nationale prennent une tout autre valeur aux yeux d'un escroc dès lors qu'il peut les rattacher à un même individu. En accumulant et en croisant les informations issues de vols successifs, les cybercriminels peuvent ainsi affiner leurs campagnes de phishing, usurper votre identité ou se faire passer pour un organisme avec lequel vous entretenez déjà des relations.
Plus préoccupant encore, Jeremiah Fowler a mis la main sur quelque 400 000 documents qui associaient aux identifiants de connexion des informations sur les appareils infectés, des données de navigation, des cookies et des fichiers récupérés sur les machines. Or, lorsqu'ils sont encore valides et réutilisables, les cookies d'authentification peuvent permettre aux pirates de détourner une session déjà ouverte, sans avoir à saisir votre mot de passe ni à franchir l'étape de la double authentification.
On rappellera donc que, si l'utilisation de mots de passe uniques et l'activation de la double authentification vous protègent contre une grande partie des tentatives de piratage de comptes, ces précautions ne vous mettent pas à l'abri d'un détournement de session. En cas d'infection par un infostealer, il vous faudra aussi révoquer vos sessions actives et renouveler vos mots de passe depuis un appareil sain, en prenant soin de désinfecter la machine compromise avant de vous y reconnecter.