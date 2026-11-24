La première base, découverte par Greg Pollock, directeur de la recherche chez UpGuard, regroupait 1,64 milliard de documents concernant en grande majorité la population chinoise. Le chercheur y a recensé au moins 840 millions de numéros d'identité nationale distincts, près de 300 millions de numéros de téléphone associés à des données vraisemblablement collectées auprès d'Alipay, quelque 11 millions de dossiers d'inscription scolaire et près de 8 millions d'enregistrements d'entreprises. Loin d'avoir été stockées en vrac, ces informations, issues de sources distinctes, avaient fait l'objet d'un important travail de recoupement et de structuration.

La seconde base, découverte par Jeremiah Fowler, chercheur chez Black Hills Information Security dont les travaux ont été publiés par ExpressVPN, contenait près de 2 milliards d'identifiants et de données de connexion, répartis dans plus de 8 400 dossiers, dont plusieurs classés par pays, France comprise. Cette fois, les informations semblent en grande partie issues d'infostealers, ces logiciels malveillants capables de siphonner les données stockées sur les appareils infectés. Des centaines de millions de comptes de messagerie, plus de 100 millions de comptes de réseaux sociaux et des dizaines de millions de comptes de commerce en ligne figuraient dans les fichiers, sans que rien ne laisse penser que les plateformes concernées aient elles-mêmes été piratées.

Les deux bases ne sont désormais plus accessibles au public, la première ayant disparu au cours des investigations de Greg Pollock, qui soupçonne une attaque par ransomware ou une opération de destruction de données, et l'accès à la seconde ayant été restreint par son hébergeur après un signalement de Jeremiah Fowler.

Les chercheurs n'ont toutefois pas été en mesure d'en identifier les propriétaires, Jeremiah Fowler n'excluant d'ailleurs pas que la seconde base ait été constituée à des fins de recherche en cybersécurité, ni de vérifier l'intégralité de leur contenu ou d'en éliminer tous les doublons. Impossible, donc, d'établir le nombre exact de victimes, la proportion de données inédites ou encore de savoir si d'autres personnes ont profité de leur exposition.