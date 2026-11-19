NordPass publie la huitième édition de son classement des 200 mots de passe fréquents, sur 44 pays. On y retrouve les traditionnelles suites de chiffres mais aussi des références à Minecraft, à Pantera ou à LeBron James.
Les données viennent de fuites publiques et de campagnes de malware, entre septembre 2025 et septembre 2026. Au niveau mondial, le trio de tête ne change décidément pas : "123456", »admin« et "12345678".
Lebron0319, P@ssw0rd : une touche perso ne rend pas un mot de passe solide
"123456" reste en pôle position pour la septième fois en huit ans, avec plus de sept millions d’occurrences sur la période. Aux États-Unis, il reprend la première place à "admin", avec "password" en troisième place. On retrouve également des variantes qui occupent cinq places du top 20. Les réflexes se ressemblent d’un pays à l’autre : beaucoup traduisent simplement "password", d’où "motdepasse" en français et "contraseña" en espagnol. Les pays à alphabet latin préfèrent les mots, les autres les chiffres. Bref, de toute évidence, il reste encore beaucoup de chemin à faire en termes de sensibilisation…
On retrouve par ailleurs plusieurs éléments de pop culture et l’étude relève par exemple "minecraft", "sasuke20", "Slayer@666", "Pantera1234", "skibiditoilet" ou "Tiktok2002". La star incontestée du basket a elle aussi influencé les mots de passe des internautes avec "Lebron0319". C’est aussi le cas de Messi, Lampard et Lewandowski.
Rajouter un symbole ne change pas grand-chose à la faiblesse des mots de passe. Le top 200 compte 39 mots de passe avec des caractères spéciaux, soit sept de plus qu’en 2025, comme "P@ssw0rd" ou "Admin@123". NordPass juge que tous ces mots de passe tomberaient en quelques secondes face à un logiciel qui teste des combinaisons à la chaîne.
Alors, que faire ? Choisir un mot de passe unique par compte, avec majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Une phrase de passe (des mots sans rapport entre eux) fait aussi l’affaire. Fin 2026, l’authentification multifacteur n’est plus une option à ignorer. Bien entendu, pour Nord, la publication de cette étude vise surtout à mettre en avant son gestionnaire de mots de passe. L’usage d’un tel service est bien évidemment recommandé, tout comme l'adoption des clés d’accès permettant de se connecter avec son empreinte, son visage ou le code PIN de l’appareil, sans rien taper ni retenir. Microsoft, Facebook, Apple et Google poussent déjà très largement les passkeys.