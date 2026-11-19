MattS32

Comme d’habitude, ce genre de classement n’apporte pas beaucoup d’infos. Ce seront toujours des mots de passe simples qui apparaitront en haut de ces classements, puisque par définition les mots de passe complexes sont chacun peu utilisés…

Ce qui serait intéressant, c’est de savoir, sur l’ensemble des mots de passe fuités, quelle est la proportion qui est couverte par ce top 200.

Et quand en plus les fuites viennent de bases de données où les mots de passe sont correctement hachés, seuls les mots de passe triviaux seront retrouvés, donc la proportion des mots de passe triviaux parmi les mots de passes décodés sera sans doute nettement plus élevée que leur proportion dans l’ensemble des mots de passe…

Et enfin, on ne sait pas quels mots de passe sont encore réellement utilisés. Une fuite d’une liste de mots de passe peut être basée sur des données anciennes.