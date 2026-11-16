Trois portefeuilles matériels Trezor Safe 5 ont été trafiqués pour dérober les secrets donnant accès aux cryptomonnaies de leurs propriétaires. Une découverte qui intervient alors que le fabricant a déjà engagé une refonte de son réseau de distribution, après une première affaire impliquant le même revendeur.
Sale temps pour l'écosystème des cryptomonnaies. Après les récents déboires de Binance, c'est au tour de Trezor de faire parler de lui, cette fois pour une affaire de portefeuilles matériels trafiqués. Le fabricant vient de confirmer la découverte de circuits espions dans plusieurs de ses appareils, capables d'intercepter les phrases de récupération des utilisateurs et de les transmettre à des pirates via le réseau mobile.
Un circuit espion glissé entre la carte mère et l'écran
L'affaire remonte à octobre dernier, lorsqu'un client découvre un composant électronique suspect à l'intérieur de son Trezor Safe 5, acheté auprès de CryptoBilis, un revendeur alors récemment écarté du réseau officiel du fabricant en Asie du Sud-Est. Alertée, l'entreprise ouvre dans la foulée une enquête et invite les autres clients du distributeur à faire vérifier leurs appareils. Au total, 48 clients prennent contact avec Trezor, qui confirme la présence d'implants dans trois Safe 5, le premier après un examen en laboratoire, les deux autres à partir de photographies transmises par leurs propriétaires. Tous ont été achetés entre le 20 août et le 23 septembre 2026.
L'examen du premier appareil et l'analyse du firmware de l'implant ont permis à Trezor de reconstituer son fonctionnement. Les pirates avaient intercalé un circuit supplémentaire entre la carte mère du portefeuille et son écran, lui permettant de surveiller les informations affichées et saisies sur l'appareil. Le tout sans modifier son firmware légitime ni toucher à son composant sécurisé, chargé de protéger les clés cryptographiques.
Le dispositif était programmé pour reconnaître les mots composant la phrase de récupération du portefeuille, aussi bien lors de sa création que pendant la restauration d'une sauvegarde. Une information particulièrement sensible, puisqu'elle permet de reconstituer les clés donnant accès aux cryptomonnaies, même sans posséder l'appareil d'origine. L'implant pouvait également intercepter les phrases de passe lorsqu'elles apparaissaient à l'écran.
Une fois collectées, les données étaient chiffrées puis envoyées vers un serveur contrôlé par les attaquants, via le réseau mobile. En cas d’échec de connexion, le circuit stockait les informations en mémoire pour réessayer jusqu'à leur transmission.
Un correctif logiciel, mais des secrets potentiellement déjà compromis
Pour neutraliser ces dispositifs, Trezor a publié le 11 novembre une mise à jour de son firmware, numérotée 2.13.1. Selon le fabricant, elle empêche les implants identifiés au cours de l'enquête de récupérer les informations sensibles, sans qu'il soit nécessaire de retirer physiquement les composants malveillants.
La mise à jour présente malgré tout une limite importante : elle ne peut rien contre les phrases de récupération qui auraient déjà été interceptées. Trezor a donc recommandé aux acheteurs concernés de transférer leurs cryptomonnaies vers un nouveau portefeuille, doté d'une nouvelle phrase de récupération. Le fabricant a également annoncé le remplacement des appareils achetés auprès de CryptoBilis depuis mars 2026, même sans preuve de compromission.
Cette découverte vient conforter un durcissement de la politique de distribution de Trezor, engagé dès octobre après la découverte de circuits espions similaires dans des portefeuilles Ledger vendus par CryptoBilis, ayant conduit à des vols de cryptomonnaies. Le fabricant indique avoir depuis réduit d'environ 80 % son réseau mondial de revendeurs, les partenaires conservés étant désormais soumis à des exigences plus strictes concernant l'approvisionnement, le stockage et l'accès aux appareils.
A noter enfin que les investigations n'ont, pour l'heure, révélé aucun autre appareil compromis en dehors de ceux vendus par CryptoBilis, et qu’aucun des trois propriétaires de Trezor Safe 5 trafiqués n'a signalé de perte de fonds.