L'affaire remonte à octobre dernier, lorsqu'un client découvre un composant électronique suspect à l'intérieur de son Trezor Safe 5, acheté auprès de CryptoBilis, un revendeur alors récemment écarté du réseau officiel du fabricant en Asie du Sud-Est. Alertée, l'entreprise ouvre dans la foulée une enquête et invite les autres clients du distributeur à faire vérifier leurs appareils. Au total, 48 clients prennent contact avec Trezor, qui confirme la présence d'implants dans trois Safe 5, le premier après un examen en laboratoire, les deux autres à partir de photographies transmises par leurs propriétaires. Tous ont été achetés entre le 20 août et le 23 septembre 2026.

L'examen du premier appareil et l'analyse du firmware de l'implant ont permis à Trezor de reconstituer son fonctionnement. Les pirates avaient intercalé un circuit supplémentaire entre la carte mère du portefeuille et son écran, lui permettant de surveiller les informations affichées et saisies sur l'appareil. Le tout sans modifier son firmware légitime ni toucher à son composant sécurisé, chargé de protéger les clés cryptographiques.

Le dispositif était programmé pour reconnaître les mots composant la phrase de récupération du portefeuille, aussi bien lors de sa création que pendant la restauration d'une sauvegarde. Une information particulièrement sensible, puisqu'elle permet de reconstituer les clés donnant accès aux cryptomonnaies, même sans posséder l'appareil d'origine. L'implant pouvait également intercepter les phrases de passe lorsqu'elles apparaissaient à l'écran.

Une fois collectées, les données étaient chiffrées puis envoyées vers un serveur contrôlé par les attaquants, via le réseau mobile. En cas d’échec de connexion, le circuit stockait les informations en mémoire pour réessayer jusqu'à leur transmission.