Pour 750 dollars en cryptomonnaie, Nicolas pensait s’offrir une machine capable de lui rapporter 18 dollars par jour, grâce à la puissance de calcul louée à des entreprises d’intelligence artificielle. Début novembre, les responsables du site ont cessé de lui répondre, et ce Gardois de 37 ans estime avoir perdu près de 8 000 euros.
Employé de magasin, Nicolas cherchait depuis le début de l’année à compléter son salaire grâce aux cryptomonnaies. En août, sur le conseil d’une connaissance, il s’est inscrit sur un site enregistré dans l’État américain du Colorado depuis janvier 2024. « Le principe, c’est qu’on achète des appareils qui produisent de la puissance de calcul, qui peuvent ensuite être louée à des entreprises ou des startups », a-t-il expliqué à Midi Libre. Il a payé sa première machine 750 USDC, une cryptomonnaie dont le cours suit celui du dollar américain, et touchait ensuite 18 USDC par jour. À ce rythme, il récupérait sa mise en moins de six semaines. Quand on vous dit que c'est Nicolas qui paye !
Des retraits bloqués après l’achat de deux machines « 2027 »
Nicolas a donc ouvert plusieurs comptes, pour toucher près de 250 USDC par jour. Chaque semaine, il transférait ses gains vers un compte ouvert dans une banque de cryptomonnaies, puis rachetait des machines avec cet argent. Fin octobre, les responsables du site lui ont proposé une machine offerte pour une machine achetée, et un modèle « 2027 », censé rapporter 2 027 USDC par jour. Il a acheté deux de ces machines. Quelques jours plus tard, il attendait toujours ses retraits, et personne ne répondait plus à ses messages.
Ce que raconte Nicolas correspond au schéma de la pyramide de Ponzi. Avec l’argent des nouveaux inscrits, les escrocs versent aux premiers les gains promis, et leurs victimes, rassurées, rachètent du matériel et recrutent leur entourage. Selon le ministère de l’Économie, le fraudeur disparaît au moment où il ne parvient plus à obtenir de nouveaux versements. Avec leurs promotions de fin octobre, les responsables du site ont poussé Nicolas et d’autres clients à verser de nouvelles sommes, quelques jours avant de fermer. On vous avait parlé de Flaiwork, un site de micro-tâches payées en cryptomonnaies, dont les membres devaient payer et faire venir d’autres inscrits pour débloquer leurs gains.
« J’ai d’autres amis, que j’ai embarqués dans ce projet, qui sont endettés à cause de ça », souligne Nicolas. D’après lui, ses amis ont perdu entre 10 000 et 20 000 euros. Sur le site d’avis Franceverif, d’autres clients de la plateforme ont témoigné. Morgane a touché des gains pendant quatre mois, puis plus rien, et plus personne pour lui répondre. Patricia avait acheté vingt appareils avant la disparition du site.
- Surveillance constante des fuites de donnéées
- Détection des violations via les emails et numéros de téléphone
- Protection jusqu'à 5 utilisateurs
L’AMF met en garde contre les faux avocats
Quelques victimes ont porté plainte, mais Nicolas ne sait pas vers quel avocat se tourner. Si vous avez perdu de l’argent sur une plateforme de ce genre, méfiez-vous des cabinets qui vous contactent sans que vous ayez rien demandé. L’Autorité des marchés financiers (AMF) prévient que des escrocs, en possession de vos données personnelles, se font passer pour des avocats et promettent de récupérer votre investissement contre des honoraires. L’AMF ne propose aucun service de récupération des fonds perdus, et aucune autorité publique ne vous appellera pour vous rendre votre argent.
Votre seul recours est de porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie, mais selon l’AMF, il est très difficile de récupérer les sommes volées, car les escrocs opèrent le plus souvent depuis l’étranger. Vous pouvez aussi signaler la plateforme à l’AMF avec un formulaire en ligne, et votre signalement peut aboutir à l’inscription du site sur sa liste noire des sites non autorisés à proposer des crypto-actifs en France. Avant d’acheter la moindre machine, vérifiez sur cette page que la plateforme ne fait pas l’objet d’une mise en garde, puis cherchez son nom sur la liste blanche des prestataires autorisés par l’AMF.
Sa liste noire ne peut toutefois pas être exhaustive, reconnaît l’AMF, car les escrocs ouvrent sans cesse de nouveaux sites. Nicolas craint justement de voir la plateforme rouvrir sous un autre nom. « Ils vont donc encore sévir », s’inquiète-t-il.