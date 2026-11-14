Nicolas a donc ouvert plusieurs comptes, pour toucher près de 250 USDC par jour. Chaque semaine, il transférait ses gains vers un compte ouvert dans une banque de cryptomonnaies, puis rachetait des machines avec cet argent. Fin octobre, les responsables du site lui ont proposé une machine offerte pour une machine achetée, et un modèle « 2027 », censé rapporter 2 027 USDC par jour. Il a acheté deux de ces machines. Quelques jours plus tard, il attendait toujours ses retraits, et personne ne répondait plus à ses messages.

Ce que raconte Nicolas correspond au schéma de la pyramide de Ponzi. Avec l’argent des nouveaux inscrits, les escrocs versent aux premiers les gains promis, et leurs victimes, rassurées, rachètent du matériel et recrutent leur entourage. Selon le ministère de l’Économie, le fraudeur disparaît au moment où il ne parvient plus à obtenir de nouveaux versements. Avec leurs promotions de fin octobre, les responsables du site ont poussé Nicolas et d’autres clients à verser de nouvelles sommes, quelques jours avant de fermer. On vous avait parlé de Flaiwork, un site de micro-tâches payées en cryptomonnaies, dont les membres devaient payer et faire venir d’autres inscrits pour débloquer leurs gains.

« J’ai d’autres amis, que j’ai embarqués dans ce projet, qui sont endettés à cause de ça », souligne Nicolas. D’après lui, ses amis ont perdu entre 10 000 et 20 000 euros. Sur le site d’avis Franceverif, d’autres clients de la plateforme ont témoigné. Morgane a touché des gains pendant quatre mois, puis plus rien, et plus personne pour lui répondre. Patricia avait acheté vingt appareils avant la disparition du site.