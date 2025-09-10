Pour progresser dans les niveaux, Flairwork demande aux utilisateurs de recruter de nouveaux membres. « Ma référente me poussait, via la messagerie Telegram, à faire de nouvelles recrues. J’ai trouvé ça bizarre », raconte Jean. Ces sollicitations ont conduit certains utilisateurs à se demander si le système ne fonctionnait pas comme une pyramide de Ponzi, où les fonds des nouveaux entrants financeraient les gains des utilisateurs déjà inscrits.

Flairwork met en avant des partenariats supposés avec Amazon, Temu, Walmart et Alibaba et indique être basé à Denver, aux États-Unis, alors que les virements partent vers un compte bancaire à Malte. Julien confirme avoir effectué tous ses paiements via la plateforme de crypto Deblock.

Pour alerter le public, plusieurs utilisateurs ont lancé une pétition sur Change.org. Mais elle ne réunit pour l'heure qu'une petite centaine de signatures. Une participante précise : « J’ai été naïve, j’y ai cru et je suis restée plusieurs mois. Aujourd’hui, je veux prévenir les autres. Nous sommes sûrement des milliers, complètement démunis ». Jean ajoute : « Ce qui me rend dingue, c’est tous ceux qui continuent à recruter et à promouvoir le site en pensant toucher le jackpot ».

Le ministère de l’Économie met en garde contre les promesses d’« indépendance financière » ou de « gains faciles depuis son domicile ». Selon les données de l’AMF, les arnaques financières touchent plus d’1,5 million de Français et génèrent un préjudice de plusieurs centaines de millions d’euros par an.