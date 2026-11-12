Dans leur annonce, les pirates disent détenir environ 290 millions de lignes liées à des rendez-vous, ce qui ne correspond pas à 290 millions de patients différents. Ils mentionnent en outre quelque 35 millions de messages échangés entre des patients et leurs cabinets, et environ 10 millions de journaux d’appels téléphoniques. Côté professionnels, ils citent des comptes du personnel des cabinets, des identifiants et des mots de passe hachés issus de 75 serveurs.

Le chiffre de 9 016 504 patients « provient exclusivement de la revendication des pirates », peut-on lire sur FrenchBreaches. Pour le site, l’annonce est crédible, mais rien ne la confirme à ce stade.

D’après les conditions d’utilisation de Logicielnet, 1001RDV ne gère pas vos dossiers médicaux complets, et les pirates ne disent pas détenir de diagnostics ni d’ordonnances. Mais avec votre historique de rendez-vous, un inconnu sait chez quel praticien vous allez, et à quelle fréquence. Lors de la fuite du logiciel MLM, Cegedim Santé assurait que les dossiers médicaux structurés n’avaient pas été touchés, alors que des pirates avaient récupéré les notes intimes saisies par des médecins sur 169 000 patients.