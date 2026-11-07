Le lendemain du dépôt de la plainte, après une vague de critiques de parents et d’établissements scolaires, Google a annoncé qu’il couperait par défaut ses outils d’IA pour les élèves. L’an prochain, Gemini, Gemini Notebook, Gemini dans Classroom et la recherche Google seront éteints sur les comptes des élèves du primaire et du secondaire, jusqu’à ce que l’administrateur de l’établissement les active.

Mais une école ne pourra pas garder le moteur de recherche sans son IA. Si elle coupe les fonctions d’IA, ses élèves perdent aussi l’accès à Google Search, et Google leur signale par un message que la recherche est indisponible. « La recherche et l’IA sont profondément intégrées », souligne Chris Phillips, vice-président de Google chargé de l’éducation.

Pour la famille d’Emma, Google expose justement les élèves à une technologie dangereuse en ajoutant toujours plus d’IA aux produits qu’il fournit aux écoles. Andrew Liddell retourne donc l’argument contre l’entreprise.

« Les écoles devraient désactiver la recherche et la laisser désactivée tant que Google n’aura pas retiré le mode IA de la recherche, ou garanti que chaque élève reste en sécurité quand il interagit avec l’IA », a-t-il réagi auprès de l’AFP.

Google a déjà fait les frais de ces accusations. En mars, le père de Jonathan Gavalas, un Floridien de 36 ans, a poursuivi l’entreprise en accusant Gemini d’avoir poussé son fils au suicide, et Google et la start-up Character.ai ont accepté en janvier de régler à l’amiable plusieurs plaintes de familles d’adolescents.

En France, Google a ouvert le Mode IA aux internautes cet été, sur ordinateur et sur mobile, et son annonce aux écoles ne précise pas les pays concernés. Si votre enfant travaille sur un Chromebook prêté par son établissement, vous pouvez demander à son école quels outils d’IA sont accessibles depuis son compte.

Si vous avez des pensées suicidaires ou si un proche vous inquiète, vous pouvez appeler le 3114, le numéro national de prévention du suicide, gratuit et joignable 24 heures sur 24.