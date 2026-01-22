Le lancement s'effectuera par vagues successives, selon les informations rapportées par nos confrères du site Android Authority. Les propriétaires de Chromebook Plus, la famille haut de gamme de l'écosystème, devraient figurer parmi les premiers bénéficiaires. Cette déploiement échelonné explique pourquoi tous les utilisateurs ne verront pas immédiatement apparaître la nouveauté sur leur machine.

Une fois activée, la fonction se matérialise par un onglet dédié situé dans l'angle supérieur droit du navigateur. Cet accès direct permet d'interroger l'intelligence artificielle sur le contenu des pages web consultées, offrant ainsi une assistance contextuelle instantanée.