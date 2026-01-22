Google s'apprête à déployer son assistant IA directement dans le navigateur Chrome des ordinateurs tournant sous ChromeOS. Une intégration tardive puisque les utilisateurs Windows et macOS en profitent déjà depuis plusieurs mois.
Bonne nouvelle pour les utilisateurs de ChromeOS : l'écosystème va bientôt accueillir une fonctionnalité que beaucoup attendaient. Repérée dans la version Canary de Chrome par un utilisateur sur X, puis rapidement confirmée par une page de support, l'arrivée de l'assistant conversationnel de Google se précise. En effet, le déploiement de Gemini devrait commencer avec Chrome 144, en ciblant dans un premier temps les détenteurs de Chromebook Plus.
Un déploiement progressif qui cible d'abord les Chromebook Plus
Le lancement s'effectuera par vagues successives, selon les informations rapportées par nos confrères du site Android Authority. Les propriétaires de Chromebook Plus, la famille haut de gamme de l'écosystème, devraient figurer parmi les premiers bénéficiaires. Cette déploiement échelonné explique pourquoi tous les utilisateurs ne verront pas immédiatement apparaître la nouveauté sur leur machine.
Une fois activée, la fonction se matérialise par un onglet dédié situé dans l'angle supérieur droit du navigateur. Cet accès direct permet d'interroger l'intelligence artificielle sur le contenu des pages web consultées, offrant ainsi une assistance contextuelle instantanée.
Des ambitions qui vont au-delà de la simple consultation
Le géant de Mountain View ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. L'entreprise a annoncé que son assistant évoluera progressivement vers des tâches plus complexes, incluant la réservation automatique ou la commande de produits sur des sites compatibles. Ces opérations nécessiteront toutefois l'envoi de données vers les serveurs de Google pour traitement. Les utilisateurs soucieux de leur vie privée pourront bien entendu désactiver cette fonctionnalité à tout moment ou simplement choisir de ne jamais l'utiliser.