Binbin

Encore une présentation déformée des faits.

Huit États américains ont effectivement engagé des poursuites contre OpenAI, essentiellement pour des pratiques commerciales présumées trompeuses.

Mais aucune de ces plaintes ne constitue une condamnation.

L’article évoque notamment un « adolescent texan » mort d’une overdose sans préciser qu’il avait 19 ans et était donc majeur.

Surtout, les responsabilités d’OpenAI dans les drames évoqués restent juridiquement à démontrer.

Ces procédures soulèvent de vraies questions sur la sécurité des IA et la responsabilité de leurs éditeurs. Encore faudrait-il les traiter avec le minimum de rigueur qui s’impose.