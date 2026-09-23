Mais la direction « rejette cette recommandation », jugeant la menace insuffisante. « Un seul coup de téléphone à la GRC aurait pu empêcher la tragédie », estiment les autorités. OpenAI a d’ailleurs reconnu depuis qu’avec les nouvelles règles qu’elle a mises en place, le compte aurait bien été signalé. Mais à l’époque, la start-up s’est contentée de le désactiver, la mise en cause en ayant simplement ouvert un second, qu'elle a d'ailleurs utilisé jusqu’au jour de l'attaque.