Les alertes destinées aux parents se sont avérées être parmi les défaillances majeures. Lors de discussions portant sur des pensées suicidaires, l'automutilation et les troubles alimentaires sur une douzaine de nouveaux comptes liés à un parent, aucune alerte n'a été déclenchée. Les alertes ont seulement fonctionné sur les comptes ayant un historique de plusieurs semaines sur ces sujets. Fonctionneraient-elles alors en fonction de l'antériorité d'utilisation du compte, ou de la gravité du message ?