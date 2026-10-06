Dans le détail, textGrain ne reposera ni sur l’ajout de caractères cachés ni sur des métadonnées glissées dans les réponses de ChatGPT, mais orientera légèrement le choix des mots du modèle au fil de la génération afin de faire émerger un motif statistique détectable. Forcément, plus le passage sera long, plus le détecteur aura de matière pour en établir la présence avec fiabilité.

D’après les tests d’OpenAI, un texte de 200 tokens consacré à la psychologie est ainsi attribué à ses modèles dans environ 80 % des cas, contre près de 95 % pour un texte de 400 tokens, pour un seuil fixé à 1 % de faux positifs. Les performances chutent en revanche sur les contenus soumis à un vocabulaire plus contraint, comme ce peut être le cas en mathématiques.

En théorie, le procédé ne devrait pas trop peser sur la qualité rédactionnelle des réponses, dixit OpenAI. TextGrain devrait commencer son déploiement dans les prochaines semaines sur ChatGPT et Codex dans l’Union européenne, quel que soit le forfait souscrit. Les clients de l’API peuvent déjà l’activer dans le monde entier sur les modèles compatibles.