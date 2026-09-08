Jusqu’à aujourd’hui, il était possible de fournir au service ChatGPT des échantillons de texte pour lui demander de s'inspirer de votre ton et de votre style. Mais un utilisateur a repéré une nouveauté dans ce domaine et l’a partagée sur X.com : l’IA propose désormais de « se (référer) à des exemples provenant de vos applications connectées » pour copier votre style d’écriture.