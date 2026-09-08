OpenAI travaille sur une nouvelle fonctionnalité. Son objectif ? Apprendre à son intelligence artificielle à reproduire votre style d’écriture en puisant dans divers outils de travail.

ChatGPT va affiner ses compétences en imitant votre style d'écriture. ©arda savasciogullari / Shutterstock.com
ChatGPT va affiner ses compétences en imitant votre style d'écriture. ©arda savasciogullari / Shutterstock.com
Talonné par Anthropic, OpenAI est très occupé ces derniers temps : après avoir géré une importante panne survenue début septembre, la firme a démarré le déploiement de GPT-6 Astra, un modèle pourtant jugé dangereux quelques mois auparavant. Ses équipes travaillent aussi sur une fonction qui permettrait aux utilisateurs de personnaliser un peu plus le style d’écriture de ChatGPT. On vous explique.

ChatGPT veut copier votre manière d’écrire

Jusqu’à aujourd’hui, il était possible de fournir au service ChatGPT des échantillons de texte pour lui demander de s'inspirer de votre ton et de votre style. Mais un utilisateur a repéré une nouveauté dans ce domaine et l’a partagée sur X.com : l’IA propose désormais de « se (référer) à des exemples provenant de vos applications connectées » pour copier votre style d’écriture.

Dans les faits, l’intelligence artificielle d’OpenAI peut s’inspirer de textes rédigés au sein de vos messageries instantanées, courriels et autres documents hébergés dans le cloud. Parmi les services utilisés, on trouve notamment Slack, Google Drive, Notion et Gmail. ChatGPT pourrait, par exemple, faire la différence entre un mail formel et un message plus simple envoyé dans un chat d’équipe.

Une fonctionnalité en cours de test a été repérée par un utilisateur. ©OpenAI/Gael Breton

Une fonction qui soulève quelques inquiétudes côté confidentialité

Si la nouvelle option rappelle, à n’en point douter, la fonction Styles incluse dans Claude, il faut noter qu’OpenAI a choisi d’aller plus loin que son concurrent. La firme a, en effet, décidé d’automatiser la collecte et il n’est plus nécessaire de verser des échantillons de texte pour parfaire les réponses du chatbot.

ChatGPT (GPT-6)
  • Chat dans différentes langues, dont le français
  • Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
  • Générer, optimiser et corriger du code
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Cette fonction pose, on s’en doute, quelques questions du côté de la protection des données : rien n’explique comment celles-ci seront traitées ou stockées ni quels usages seront faits du côté du LLM. On espère qu’OpenAI sera transparent sur le sujet.

Pour l’instant, le test semble réservé à une poignée d’utilisateurs, qui ont vu apparaître sur leurs écrans un nouvel écran d’accueil décrivant la nouvelle fonctionnalité. OpenAI a confirmé qu’il travaillait bien sur cette option, mais aucune date de sortie n’a été évoquée. Il faudra donc faire preuve de patience pour en savoir plus.

Source : BleepingComputer
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