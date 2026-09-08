OpenAI travaille sur une nouvelle fonctionnalité. Son objectif ? Apprendre à son intelligence artificielle à reproduire votre style d’écriture en puisant dans divers outils de travail.
ChatGPT veut copier votre manière d’écrire
Jusqu’à aujourd’hui, il était possible de fournir au service ChatGPT des échantillons de texte pour lui demander de s'inspirer de votre ton et de votre style. Mais un utilisateur a repéré une nouveauté dans ce domaine et l’a partagée sur X.com : l’IA propose désormais de « se (référer) à des exemples provenant de vos applications connectées » pour copier votre style d’écriture.
Dans les faits, l’intelligence artificielle d’OpenAI peut s’inspirer de textes rédigés au sein de vos messageries instantanées, courriels et autres documents hébergés dans le cloud. Parmi les services utilisés, on trouve notamment Slack, Google Drive, Notion et Gmail. ChatGPT pourrait, par exemple, faire la différence entre un mail formel et un message plus simple envoyé dans un chat d’équipe.
Une fonction qui soulève quelques inquiétudes côté confidentialité
Si la nouvelle option rappelle, à n’en point douter, la fonction Styles incluse dans Claude, il faut noter qu’OpenAI a choisi d’aller plus loin que son concurrent. La firme a, en effet, décidé d’automatiser la collecte et il n’est plus nécessaire de verser des échantillons de texte pour parfaire les réponses du chatbot.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Cette fonction pose, on s’en doute, quelques questions du côté de la protection des données : rien n’explique comment celles-ci seront traitées ou stockées ni quels usages seront faits du côté du LLM. On espère qu’OpenAI sera transparent sur le sujet.
Pour l’instant, le test semble réservé à une poignée d’utilisateurs, qui ont vu apparaître sur leurs écrans un nouvel écran d’accueil décrivant la nouvelle fonctionnalité. OpenAI a confirmé qu’il travaillait bien sur cette option, mais aucune date de sortie n’a été évoquée. Il faudra donc faire preuve de patience pour en savoir plus.