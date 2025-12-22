OpenAI améliore encore son chatbot star avec de nouveaux réglages. De quoi donner à ChatGPT un ton qui vous plaira un peu plus !
OpenAI est en ce moment en difficulté avec les percées impressionnantes réaliées par Google dans l'IA, et symbolisées par les performances au sommet de Gemini 3. Une sortie qui a mis la firme de Sam Altman en alerte, et qui l'a poussé à sortir sa dernière version GTP-5.2 en catastrophe. Mais OpenAI ne s'est pas arrêtée là dans les nouveautés, ce que l'on peut contaster aujourd'hui du côté de ChatGPT.
De nouveaux règlages apparaissent pour affiner la personnalité de ChatGPT
La façon dont ChatGPT s'adresse à nous a rapidement été un objet de discussion, beaucoup n'appréciant pas son ton. Les entreprises à l'origine de ces modèles ont en conséquence vite cherché à rectifier le tir, en proposant différents types de « personnalités » que l'utilisateur peut sélectionner pour son IA.
OpenAI va aujourd'hui plus loin, comme l'indique une nouvelle annonce de la firme spécialisée dans l'intelligence artificielle. En effet, vous allez dorénavant pouvoir faire varier plusieurs traits de la personnalité du chatbot.
L'IA souvent critiquée pour sa tendance au suivisme
En vous rendant dans les paramètres, puis dans « Personnalisation », vous allez pouvoir faire varier quatre caractéristiques, en choisissant l'option « plus » ou l'option « moins » :
- Chaleureux
- Enthousiaste
- Titres et listes
- Utilisation des emojis.
En sélectionnant une intensité particulière pour chacune des entrées, vous allez pouvoir obtenir un ton un peu plus unique pour votre IA.
Il faut dire que l'IA a souvent été critiquée pour sa tendance à ne pas être trop critique de l'utilisateur et de ses demandes, avec un côté béni-oui-oui qui peut autant énerver l'usager que, dans d'autres cas, le pousser plus loin dans des idées dangereuses. Et vous, vous allez profiter de cette mise à jour pour transformer la voix de votre IA ?