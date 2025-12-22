En vous rendant dans les paramètres, puis dans « Personnalisation », vous allez pouvoir faire varier quatre caractéristiques, en choisissant l'option « plus » ou l'option « moins » :

Chaleureux

Enthousiaste

Titres et listes

Utilisation des emojis.

En sélectionnant une intensité particulière pour chacune des entrées, vous allez pouvoir obtenir un ton un peu plus unique pour votre IA.

Il faut dire que l'IA a souvent été critiquée pour sa tendance à ne pas être trop critique de l'utilisateur et de ses demandes, avec un côté béni-oui-oui qui peut autant énerver l'usager que, dans d'autres cas, le pousser plus loin dans des idées dangereuses. Et vous, vous allez profiter de cette mise à jour pour transformer la voix de votre IA ?