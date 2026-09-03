C'est autour de 16h30, ce jeudi 3 septembre 2026, que les signalements ont commencé à affluer sur des plateformes comme Downdetector ou Totalbug. Pour de très nombreux utilisateurs, il est impossible de charger ChatGPT. Ils affrontent pour certains une page blanche ou une erreur 404 à la place du champ de saisie familier. Codex, l'outil de programmation maison d'OpenAI, est aussi touché par la même vague de dysfonctionnements. La firme a rapidement reconnu le problème, indiquant avoir placé l'incident en phase d'investigation.