ChatGPT et Codex ont lâché en fin d'après-midi ce jeudi. Entre erreurs 404 et connexions impossibles, OpenAI dit enquêter sur la panne qui touche le monde entier.
C'est autour de 16h30, ce jeudi 3 septembre 2026, que les signalements ont commencé à affluer sur des plateformes comme Downdetector ou Totalbug. Pour de très nombreux utilisateurs, il est impossible de charger ChatGPT. Ils affrontent pour certains une page blanche ou une erreur 404 à la place du champ de saisie familier. Codex, l'outil de programmation maison d'OpenAI, est aussi touché par la même vague de dysfonctionnements. La firme a rapidement reconnu le problème, indiquant avoir placé l'incident en phase d'investigation.
Une panne ChatGPT qui touche beaucoup de monde
Sur le tableau de bord d'OpenAI, quasiment toutes les briques de ChatGPT affichent un voyant orange, des conversations à la génération d'images, en passant par la recherche ou le mode vocal. Un classique, hélas, pour les utilisateurs les plus réguliers du service.
Détail qui a son importance, les coulisses techniques d'OpenAI, celles que les développeurs utilisent pour faire tourner leurs propres applications, restent parfaitement fonctionnelles. Seule l'interface grand public, ChatGPT et son cousin Codex intégré au bureau, semble concernée par cette panne.
OpenAI n'a pas précisé d'où venait le problème
Fin août déjà, les abonnés ChatGPT Work peinaient à démarrer ou poursuivre leurs tâches. En juillet, au moins coupures distinctes avaient frappé le service à quelques jours d'intervalle, sans compter l'épisode Cloudflare de novembre dernier qui avait paralysé une partie du service.
Reste que pour l'instant, OpenAI n'a communiqué ni sur l'origine exacte du bug ni sur un délai de résolution. Ces incidents se dénouent généralement en quelques dizaines de minutes. En attendant, mieux vaut garder un onglet de secours sous la main.
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