Car des dérives, il y en a eu, et pas seulement avec ChatGPT. Début mars, Google était poursuivie en justice par la famille de Jonathan Gavalas, un homme de 36 ans qui s’est suicidé après plusieurs mois de conversations avec Gemini. Et le contenu de leurs discussions ne laissent pas l’ombre d’un doute : le chatbot a directement contribué au désespoir de la victime, et l’a même poussé à commettre l’irréparable.