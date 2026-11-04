L'histoire d'espionnage que l'on a découvert la semaine dernière du côté d'OpenAI n'aurait rien d'exceptionnelle, si l'on en croit les témoignages de salariés de l'entreprise, recueillis par Reuters.

D'après ces témoignages, il y aurait des inquiétudes au sein des employés sur les pratiques de sécurité de la firme IA depuis même avant le lancement de ChatGPT, en novembre 2022. Ces salariés se seraient ouverts à la direction sur cette question, et d'après les retours obtenus, celle-ci semblait beaucoup plus obsédée par le fait de suivre le rythme de la concurrence que d'améliorer la sécurité.