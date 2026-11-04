Il y aurait un vrai problème de sécurité au sein d'OpenAI, le créateur de ChatGPT. Et ça traînerait depuis de nombreuses années en fait !
L'intelligence artificielle est aujourd'hui une technologie extrêmement sensible et critique. Autant dire qu'elle n'est pas à l'abri de tentative d'espionnage, comme on a pu le voir il y a quelques semaines avec un ingénieur de nationalité saoudienne, arrêté après avoir placé un enregistreur audio dans une pièce souvent utilisée par la direction d'OpenAI. Un incident qui n'étonnerait pas au sein de la firme qui a mis au monde ChatGPT.
OpenAI cultiverait une habitude de laxisme au niveau sécurité depuis des années
L'histoire d'espionnage que l'on a découvert la semaine dernière du côté d'OpenAI n'aurait rien d'exceptionnelle, si l'on en croit les témoignages de salariés de l'entreprise, recueillis par Reuters.
D'après ces témoignages, il y aurait des inquiétudes au sein des employés sur les pratiques de sécurité de la firme IA depuis même avant le lancement de ChatGPT, en novembre 2022. Ces salariés se seraient ouverts à la direction sur cette question, et d'après les retours obtenus, celle-ci semblait beaucoup plus obsédée par le fait de suivre le rythme de la concurrence que d'améliorer la sécurité.
Même les gouvernements étrangers pouvaient accéder à des informations sensibles
Pour les salariés d'OpenAI à l'époque, il régnait un tel laxisme au sein de l'entreprise qu'il était aisé pour des acteurs extérieurs, et même des gouvernements étrangers, d'obtenir des informations critiques de la start-up.
« Par exemple, toute personne chez OpenAI ayant accès au code [du laboratoire IA] pouvait prendre connaissance des détails techniques qui sous-tendent de nombreux projets de l'entreprise » explique Reuters.
OpenAI aurait finalement récemment commencé à réorienter sa stratégie pour remédier à ces problèmes de sécurité. Depuis cet été, un cadre supérieur de la firme a pris la tête d'une initiative de sécurisation du laboratoire, avec un quart des ingénieurs production réaffectés à l'amélioration de l'infrastructure de sécurité.