L'histoire sur laquelle OpenAI a dû s'exprimer mardi 13 octobre a des airs de roman d'espionnage, mais version Silicon Valley. Un ingénieur d'OpenAI, de nationalité saoudienne, a en effet été arrêté pour avoir, selon la justice américaine, dissimulé pendant plusieurs jours un enregistreur audio branché sur un port USB dans une salle de réunion fréquentée par la direction de la firme qui propulse ChatGPT, à San Francisco. L'appareil, emmailloté dans du papier toilette et branché derrière une télévision, a été découvert fin septembre par des salariés. Selon la plainte des procureurs fédéraux, le dossier contre cet ingénieur, depuis licencié, repose notamment sur des images de vidéosurveillance, un second enregistreur retrouvé dans un sac contenant ses papiers et des requêtes adressées à un robot conversationnel.