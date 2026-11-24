Une semaine après avoir présenté GPT-6.2 Astra et Sol, OpenAI déploie une version de sa nouvelle génération de modèles pensée pour les conversations du quotidien. Au programme, une meilleure compréhension des consignes et des images, des recherches web plus pertinentes, mais aussi quelques compromis.
Jusqu'ici réservée à ChatGPT Work, Codex et à l'API d'OpenAI, la nouvelle génération de modèles investit désormais l'interface conversationnelle classique du chatbot. Depuis ce lundi 23 novembre, OpenAI a commencé à déployer une variante de GPT-6.2 Sol, simplement appelée GPT-6.2 dans le sélecteur de modèles de ChatGPT, qui a fait l'objet d'optimisations spécifiques pour mieux répondre aux usages du quotidien, qu'il s'agisse de retravailler un texte, d'analyser une photo ou de chercher des informations sur Internet.
ChatGPT comprend mieux vos demandes et affine ses recherches sur le web
Parmi les améliorations revendiquées par OpenAI figure la capacité de ChatGPT à respecter des consignes complexes. Sur une série de requêtes conçues pour mettre le modèle en difficulté, le taux de réussite est passé de 62,5 % avec GPT-6 à 78,1 % avec GPT-6.2. Les progrès sont encore plus marqués dans la compréhension des images, avec un score de 71,7 %, contre 47,4 % pour la génération précédente.
OpenAI a aussi travaillé sur la capacité de son chatbot à mener des recherches sur Internet et à tenir compte des préférences de ses utilisateurs et utilisatrices. Sur une version interne du benchmark BrowseComp, qui évalue la capacité des modèles à trouver des informations difficiles à dénicher sur le web, GPT-6.2 a surpassé son prédécesseur à tous les niveaux de raisonnement testés, avec un taux de réussite de 64,5 % contre 54,4 % au niveau le plus élevé.
Dans la pratique, si vous lui demandez de comparer des hôtels, par exemple, ChatGPT devrait mieux hiérarchiser les résultats en fonction de vos priorités, qu'il s'agisse du prix, de l'emplacement ou des prestations proposées. L'IA devrait aussi mieux identifier les situations dans lesquelles il serait utile de vous proposer un suivi, comme vous prévenir lorsque le prix d'un produit baisse.
Une IA plus fiable, mais aussi moins souple
Dans le rapport d'évaluation qui accompagne le lancement de GPT-6.2, OpenAI fait état d'une baisse importante des hallucinations lorsque le modèle est confronté à des requêtes pour lesquelles des internautes avaient déjà signalé des erreurs factuelles. Les résultats sont en revanche beaucoup moins tranchés sur les autres questions factuelles et dans des domaines sensibles comme la médecine, le droit ou la finance, où les taux d'erreur restent comparables à ceux de GPT-6 Sol.
Plus paradoxal, si GPT-6.2 respecte mieux les consignes de réécriture d'un texte ou de modification du code informatique, il a aussi davantage tendance à privilégier les règles de comportement qu'OpenAI lui impose par défaut, y compris lorsque les internautes lui demandent de s'en écarter de façon légitime. Sur les tests destinés à mesurer cette capacité, le taux de réussite a chuté de 60,6 % à 48,6 %. Invité à défendre un point de vue sur un sujet controversé, le nouveau modèle est ainsi plus enclin à exposer aussi les arguments de la partie adverse, même lorsque l'exercice ne le demande pas.
OpenAI a par ailleurs renforcé les protections destinées aux mineurs, en intégrant ces exigences de sécurité à l'entraînement du modèle. Sur les conversations difficiles portant sur la dépendance affective à l'IA et les troubles du comportement alimentaire, le taux de conformité aux règles de protection des moins de 18 ans est respectivement passé de 77,1 % à 94,3 % et de 77,2 % à 92,9 %. Les évaluations de sécurité générales révèlent toutefois une légère hausse des refus opposés à des requêtes légitimes.
Le déploiement de GPT-6.2 a débuté à l'échelle mondiale pour les abonnements Plus, Pro, Business et Enterprise, sous réserve des paramètres définis par les administrateurs dans le cas de cette dernière offre. La mise à jour concerne le mode Instant ainsi que les niveaux de raisonnement Medium, High et Extra High, selon la formule souscrite. Le modèle GPT-6 Pro, propulsé par GPT-6 Astra, demeure inchangé, tandis que les générations précédentes de GPT (5.6 et 6) restent accessibles depuis le sélecteur de modèles. Les offres Free et Go ne sont pour l'heure pas concernées par ce déploiement, qui ne change rien non plus aux modèles déjà disponibles dans ChatGPT Work et Codex.
- Assistant IA extrêmement polyvalent
- Fonctionnalités gratuites nombreuses
- Automatisation de tâches complexes