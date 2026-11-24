Dans le rapport d'évaluation qui accompagne le lancement de GPT-6.2, OpenAI fait état d'une baisse importante des hallucinations lorsque le modèle est confronté à des requêtes pour lesquelles des internautes avaient déjà signalé des erreurs factuelles. Les résultats sont en revanche beaucoup moins tranchés sur les autres questions factuelles et dans des domaines sensibles comme la médecine, le droit ou la finance, où les taux d'erreur restent comparables à ceux de GPT-6 Sol.

Plus paradoxal, si GPT-6.2 respecte mieux les consignes de réécriture d'un texte ou de modification du code informatique, il a aussi davantage tendance à privilégier les règles de comportement qu'OpenAI lui impose par défaut, y compris lorsque les internautes lui demandent de s'en écarter de façon légitime. Sur les tests destinés à mesurer cette capacité, le taux de réussite a chuté de 60,6 % à 48,6 %. Invité à défendre un point de vue sur un sujet controversé, le nouveau modèle est ainsi plus enclin à exposer aussi les arguments de la partie adverse, même lorsque l'exercice ne le demande pas.

OpenAI a par ailleurs renforcé les protections destinées aux mineurs, en intégrant ces exigences de sécurité à l'entraînement du modèle. Sur les conversations difficiles portant sur la dépendance affective à l'IA et les troubles du comportement alimentaire, le taux de conformité aux règles de protection des moins de 18 ans est respectivement passé de 77,1 % à 94,3 % et de 77,2 % à 92,9 %. Les évaluations de sécurité générales révèlent toutefois une légère hausse des refus opposés à des requêtes légitimes.

Le déploiement de GPT-6.2 a débuté à l'échelle mondiale pour les abonnements Plus, Pro, Business et Enterprise, sous réserve des paramètres définis par les administrateurs dans le cas de cette dernière offre. La mise à jour concerne le mode Instant ainsi que les niveaux de raisonnement Medium, High et Extra High, selon la formule souscrite. Le modèle GPT-6 Pro, propulsé par GPT-6 Astra, demeure inchangé, tandis que les générations précédentes de GPT (5.6 et 6) restent accessibles depuis le sélecteur de modèles. Les offres Free et Go ne sont pour l'heure pas concernées par ce déploiement, qui ne change rien non plus aux modèles déjà disponibles dans ChatGPT Work et Codex.