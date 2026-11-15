frigolu

Depuis 3 ans que j’utilise intensivement les nouveaux modèles basés sur des Transformers, les erreurs, approximations, se font plus rares sur les tous derniers modèles, mais elles existent toujours. Donner les sources (par exemple les études ou documentations en PDF) aide beaucoup à réduire les erreurs, plutôt que de laisser le modèle se baser sur son apprentissage ou d’aller chercher sur le Web (dont la fiabilité des informations est légendaire, et ou chaque mauvaise information se diffuse massivement).

Le tic de ces logiciels, et je l’ai constaté sur tous les modèles, c’est de répondre, quand on signale au modèle qu’il s’est trompé ou qu’on lui demande de vérifier intensivement une information qu’il nous a fourni et dont on doute : « Tu as raison ». La simulation de l’empathie est particulièrement pénible venant de la part d’un logiciel et d’une machine, je demande sa désactivation systématique.

« Tu as raison, j’ai été trop [qualificatif quelconque] sur mon analyse. » ou « Tu as raison, je partais du principe que… » ou encore « Tu as raison. Mes informations datent d’il y a 2 ans et ne sont plus valables ».

Ce « Tu as raison » est le mot magique des LLM, tout comme « Cheeseburger » est le mot magique évoqué par Seth Brundle.

Toutefois, les modèles actuels arrivent à déceler des petites erreurs dans des documents, du code ou des images de manière étonnante. Quand vous rédigez un document de 300 pages, il est facile de se tromper, de fournir des informations contradictoires entre deux pages (cela est courant en philosophie). Sur le Web, il y a énormément de mauvaises informations (du mauvais code, qui peut fonctionner mais est très mal pensé, des mauvaises informations sur du matériel ou des logiciels, des chiffres totalement faux qui se propagent partout, des montages électroniques invalides présentés partout comme bons, etc…).

Par exemple, sur un site qui a pignon sur rue, aujourd’hui, j’ai lu deux informations contradictoires sur une modification possible (un réglage) sur un produit entre le début de la (longue) page descriptive et un tableau récapitulatif à la fin. Il y a fort à parier que le tableau est issu d’un copié/collé d’une autre version du produit, mais cela sème le doute : est-ce l’information au début qui est bonne ou celle du tableau ? Car ça change tout. Comme ce site a pignon sur rue dans son domaine, cette contradiction se retrouve partout sur le Web, même sur les sites marchands qui vendent le produit ! Donc personne ne sait vraiment quelle est la bonne information, au point qu’on trouve des sites qui affirment que c’est carrément les deux (alors que c’est impossible !) ou qui optent pour l’une ou l’autre, sans savoir ni expliquer ce qu’il en est. J’ai alors cherché le schéma du matériel, j’en ai trouvé un en basse définition, puis avec le matériel devant moi, aidé d’un multimètre et d’un oscilloscope, j’ai réussi à trancher l’information : le tableau qu’on trouve partout se trompe lourdement, et il ne faut surtout pas suivre ce qu’il dit. Aucun LLM n’a réussi à trancher non plus. Comme toujours, les mesures concrètes, la lecture concrète des sources, l’expérimentation concrète, sont les méthodes les plus fiables pour trancher une information. La loi de Brandolini est on ne peut plus exacte, il faut 30 secondes pour débiter une bêtise qui va se propager partout, alors qu’il faudra des heures pour démontrer que c’est une ineptie à une seule personne.