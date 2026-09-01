Les instructions anciennes sont encore actives même quand la situation de l’utilisateur change, selon Android Authority. Un changement de croyances religieuses peut laisser cohabiter, dans la mémoire du chatbot, un ancien point de vue et le nouveau, et produire des réponses désarticulées lors d’une discussion spirituelle ultérieure. Le nom d’un pays fictif inventé pour un projet d’écriture peut, de la même façon, resurgir des mois plus tard dans un projet sans rapport.

Ce phénomène ressemble à celui que les chercheurs en intelligence artificielle appellent la « pourriture de contexte », que le journaliste spécialisé Timothy B. Lee a expliquée.

L'’an dernier, Anthropic a reconnu, dans une note de recherche, que le contexte doit être traité comme une ressource limitée, aux bénéfices décroissants à mesure qu’elle grossit. Une équipe de chercheurs d’Adobe a mesuré l’ampleur de cette dégradation à mesure qu’un contexte s’allonge. Le taux de bonnes réponses de GPT-4o tombe de 99 % à 70 %, celui de Claude 3.5 Sonnet de 88 % à 30 %, et celui de Gemini 2.5 Flash de 94 % à 48 %.

Une faille plus grave a été détectée en juillet dernier par des chercheurs en sécurité, dont le premier auteur, Yechao Zhang, a publié les travaux sur la plateforme scientifique arXiv. Il suffit d'un simple e-mail, envoyé à un agent conversationnel configuré pour lire sa messagerie, pour lui faire enregistrer un faux souvenir dans sa mémoire persistante. La réponse visible par l'utilisateur ne signale pas cette modification. OpenClaw, l’agent principalement visé par cette démonstration, a contesté la configuration du test. L’entreprise affirme que sa documentation recommande d’isoler les messages non fiables via un lecteur séparé, dépourvu d’outils de mémoire.