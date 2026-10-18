Mattea Sim est professeure adjointe de recherche au Massive Data Institute de l’université de Georgetown. Elle a testé ce garde-fou avec des collègues de l’université de Washington. Leurs 331 volontaires ont regardé une courte animation où une voiture rouge tourne à un carrefour, puis renverse un piéton. Un à deux jours plus tard, chacun a lu un résumé de la scène, avec le bon panneau routier ou un panneau changé par les chercheurs. Les lecteurs du résumé exact ont retrouvé le panneau de la vidéo dans 83,6 % des cas, contre 44,8 % avec la version fausse. Une partie des participants savait que le texte venait d’une IA, et leurs réponses ont été tout aussi fausses. « L’IA est un nouveau moyen de diffuser de la désinformation », prévient Mattea Sim.

Les législateurs européens ont confié à ce contrôleur humain la surveillance des systèmes d’IA à haut risque, police comprise. D’après l’article 14 du règlement, ces contrôleurs doivent pouvoir ignorer ou inverser une sortie de la machine et connaître le biais d’automatisation. En clair, un contrôleur doit savoir qu’il risque de croire une IA trop vite. Les volontaires de Georgetown le savaient, et leur souvenir de l’accident a été modifié malgré tout.

Aux États-Unis, des services de police testent des résumés d’images de caméras-piétons générés par IA, et Mattea Sim veut étudier ces rapports. En Europe, les eurodéputés et les États membres ont repoussé ces obligations au 2 décembre 2027 pour les systèmes autonomes à haut risque, dans le recrutement ou la police.