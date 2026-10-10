Le problème plus important tient plutôt au temps qu'a mis Anthropic pour se rendre compte de ce comportement. La firme de Dario Amodei ne s'est en effet rendu compte de cette action que deux mois plus tard, le 28 septembre dernier. De quoi provoquer l'ire des autorités.

« L'entreprise doit renforcer ses mesures de sécurité afin d'empêcher que des incidents similaires n'affectent les systèmes municipaux à l'insu de la ville. Le délai de deux mois qui s'est écoulé entre la détection de l'incident et sa signalisation à la ville est inacceptable » a ainsi tonné la police de Philadelphie, dans un communiqué de presse.

Si Anthropic n'a pas souhaité pour le moment communiquer sur cet incident, la police de Philadelphie a elle déjà obtenu des informations. Selon cette dernière, ce faux pas a eu lieu à l'occasion d'une phase de test durant laquelle Anthropic faisait interagir un modèle IA avec des sites web sélectionnés au hasard - parmi lesquels, la plateforme de tuyaux en question. Alors, doit-on s'inquiéter ?