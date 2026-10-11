Un paramètre est avant tout un nombre. Plus exactement, un coefficient interne et persistant du modèle, qui influence la manière dont il traite les données et calcule ses prédictions.

Qu’il soit fixé à 0,018, -0,42 ou 1,27 importe peu en soi : extraire un paramètre du modèle ne permet pas d’en déduire grand-chose. En revanche, la place qu’il occupe dans les calculs et ses interactions avec des milliards d’autres paramètres déterminent ce qui sera renforcé, atténué ou combiné dans les séries de nombres qui représentent les tokens à l’intérieur du modèle.

Dans un modèle de langage générant du texte token par token, cette succession de calculs attribue finalement un score à chacun des tokens de son vocabulaire. Ces scores sont convertis en probabilités, puis l’un des tokens est sélectionné. Après « Paris est la capitale de la », par exemple, l’action conjointe de milliards de paramètres donnera une probabilité élevée au token susceptible d’amorcer une suite comme « France », et bien plus faible à ceux qui cadrent mal avec le contexte. Le token retenu rejoint alors le texte déjà généré, et les calculs recommencent pour prédire le suivant, jusqu’à la fin de la génération.

Impossible, donc, d’isoler le paramètre qui contient « Paris », la conjugaison d’un verbe ou la date d’un événement : aucun ne renferme une information que l’on pourrait lire ou extraire telle quelle. Ce que le modèle a appris dépend des effets combinés d’un très grand nombre de ces coefficients. Une même connaissance peut ainsi mobiliser quantité de paramètres, et un même paramètre participer à des calculs utiles dans des contextes très différents.

Un paramètre n’est pas non plus un neurone artificiel, mais une valeur numérique utilisée dans les calculs du réseau, dont les neurones peuvent faire intervenir de nombreux paramètres. Compter les paramètres ne revient donc pas à compter les neurones du réseau.