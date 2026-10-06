La cybersécurité est au cœur de l'annonce de Mistral, et on peut même dire que tout ça prend une tournure politique. Les modèles d'IA les plus avancés sont devenus si doués pour manipuler du code et des systèmes informatiques que leurs créateurs marchent sur des œufs. Google réserve pour l'instant Gemini 4 Argon à des experts de la cyberdéfense triés sur le volet, et Anthropic cantonne Mythos 5.1 à des organisations vérifiées. C'est pour ça que Mistral publiera les poids de son modèle, que chacun pourra installer et faire tourner chez soi. La société estime qu'une IA fermée ne fonctionne que sur les serveurs de son éditeur, qui en fixe seul les règles. S'il décide un jour d'en restreindre l'usage ou d'en couper l'accès, les entreprises et les États qui s'en servent pour se protéger des cyberattaques se retrouvent démunis du jour au lendemain. Guillaume Lample, le cofondateur et directeur scientifique de Mistral, rappelle que des pirates parviennent déjà à piéger ces modèles fermés pour contourner leurs garde-fous et mener des attaques. Avec ML4, les défenseurs auraient à leur disposition une arme comparable.