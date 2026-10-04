Dès l’instant où l’on clique sur Envoyer, le prompt quitte l’appareil pour rejoindre l’infrastructure distante qui fait fonctionner le service. À son arrivée, ce message peut être intégré à un contexte plus étendu, composé d’une partie de la conversation en cours, d’éléments mémorisés lors d’échanges précédents, d’instructions internes destinées à orienter la réponse ou encore de données récupérées dans un fichier ou un service connecté. Si l’on joint un document, par exemple, le service peut en extraire les passages utiles à notre demande ; si on lui donne accès à une messagerie ou à un agenda, il peut aller y chercher les éléments pertinents.

Ce que nous saisissons au clavier ne correspond donc pas toujours à l’intégralité de ce qui sera finalement soumis au modèle, pas plus que le modèle ne reçoit nécessairement tout ce que nous avons confié au service. (sentez votre cerveau commencer à faire de petites bulles)

Une fois ce contexte constitué, il faut encore le convertir dans une forme que le modèle peut traiter. C’est là tout le rôle des fameux tokens. À partir de cette séquence, le modèle peut commencer à générer sa réponse. C’est ce qu’on appelle la phase d’inférence : en tenant compte de tout ce qui lui a été fourni, il calcule à chaque étape la probabilité que chacun des tokens de son vocabulaire soit le suivant. La réponse est donc construite progressivement, et non récupérée toute faite dans une base de données. C’est bien pour cela que l’on parle d’IA générative.

Les éléments mobilisés peuvent d’ailleurs encore évoluer pendant la génération. Un assistant relié au web, à un moteur de recherche ou à d’autres outils peut aller chercher une information supplémentaire, l’intégrer au contexte déjà constitué, puis poursuivre sa réponse. Le prompt initial peut ainsi donner naissance à plusieurs échanges techniques invisibles derrière un résultat qui, à l’écran, semble avoir été produit d’un seul bloc.

Une fois la génération terminée, le résultat est renvoyé vers l’application, puis affiché à l’écran.