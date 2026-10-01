Dans l'impressionnant écrin du CEPAC Vélodrome de la cité phocéenne, il aura suffi, vendredi 25 septembre 2026, de quelques minutes pour voir apparaître une première fracture lors de ce débat sur l'intelligence artificielle. Laurent Marcangeli ne croit pas à une course française aux grands agents conversationnels. « Ça n’existera pas cette course-là. Nous n’y participons pas », explique le président du groupe Horizons & Indépendants à l’Assemblée, venu défendre les orientations d’Édouard Philippe. Il préfère regarder du côté de la robotique, des usages IA du côté de la santé ou encore de la défense.



Paul Midy prend le micro un peu plus tard et part dans l’autre direction. Pour le député Renaissance, qui représente Gabriel Attal, la France peut encore viser la première place. Son raisonnement tient en un nom : Mistral. Et en un chiffre : 30 milliards d’euros. Avec une telle somme, assure-t-il, l’entreprise française pourrait rivaliser avec les champions américains. Il prend Anthropic pour référence et sa levée de 30 milliards de dollars annoncée par l’entreprise américaine en février 2026



Voilà déjà deux politiques industrielles différentes. Faut-il tenter de revenir dans la course aux modèles géants, ou choisir les domaines dans lesquels la France possède déjà des compétences ? La question reviendra sous plusieurs formes au cours des deux plateaux organisés dans le cadre de l'Artificial Intelligence Marseille (AIM). Car presque personne ne conteste ici que l’IA va prendre davantage de place. Les désaccords commencent lorsqu’il faut décider laquelle, avec quel argent et pour quel résultat.