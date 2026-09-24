Ce lancement fait en tout cas écho à une annonce toute récente. Il y a quelques jours, le 17 septembre très exactement, le CEA et Alice & Bob, dont la machine s'installera en 2027 au Très Grand Centre de Calcul du CEA, ont présenté leur partenariat. Dans le détail, les logiciels qui pilotent les processeurs de la start-up seront branchés aux supercalculateurs via Qaptiva, la plateforme de programmation quantique de Bull. Les deux partenaires cherchent ainsi une alternative à CUDA-Q, l'outil du géant américain NVIDIA, qui associe ses puces graphiques (GPU) aux processeurs quantiques. Bull et le CEA se retrouvent donc sur les deux fronts, civil et militaire. Difficile de ne pas penser à l'IA, où le logiciel CUDA a rendu NVIDIA incontournable.