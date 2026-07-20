Et surtout, les start-up françaises manquent cruellement de capitaux privés pour passer à l'échelle industrielle. Sur les onze entreprises du secteur cotées en bourse dans le monde, aucune n'est européenne. La faute, en partie, à un unique fonds de capital-risque français, Quantonation, spécialisé dans le quantique, quand les investisseurs américains n'hésitent pas à sortir le chéquier. Sans relais financier privé solide, ces pépites tricolores pourraient devenir des proies faciles. Pour limiter la casse, la Cour recommande de miser davantage sur les avances remboursables plutôt que sur les subventions à fonds perdus. Le secrétariat général pour l’investissement (SGPI) assure avoir déjà relevé le curseur, de 40 % à 50 % pour les projets de démonstration et d'industrialisation lancés depuis 2025. Sur l'ensemble des financements du secteur, ce taux ne dépasse toutefois encore que 5 %, du fait du poids des financements publics et de la commande publique dans le total. En ne comptant que les projets industriels, il grimpe à 25 %, un chiffre qui reflète surtout la maturité technologique encore limitée des projets soutenus.