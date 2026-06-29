On vous en a déjà parlé sur Clubic, la menace quantique concerne les particuliers, mais également les entreprises, dont les TPE-PME. Alors au même titre que madame ou monsieur tout le monde, quand votre comptable expédie un bilan par messagerie ou que votre prestataire se connecte à distance à vos serveurs, ces échanges sont sécurisés par des algorithmes cryptographiques.

Un ordinateur quantique n’est pas un ordinateur plus rapide. C’est une machine qui fonctionne selon des principes physiques radicalement différents, capable de résoudre en quelques heures des problèmes mathématiques qu’un ordinateur classique mettrait des millénaires à traiter. Les algorithmes qui chiffrent vos données aujourd’hui, RSA et ECDSA, deux standards très répandus dans les messageries et les VPN professionnels, sont construits sur ce type de problèmes.

La Commission européenne estime probable qu’une telle machine soit opérationnelle d’ici 2040, et le Global Risk Institute estimait en 2025 entre 19 % et 34 % la probabilité qu'une telle machine casse les protocoles les plus répandus en 24 heures dès 2035.

Si vous êtes à la tête d’une organisation qui traite des données de sécurité hautement sensibles, voici les sept questions à vous poser, et ce que l’ANSSI répond.

