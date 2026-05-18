Si on vous dit cyberattaque, vous allez directement penser au ransomware. Pourtant, ça n'est pas forcément le plus rentable pour un hacker, de bloquer un système et exiger une rançon. Il préfère miner de la cryptomonnaie en silence sur des dizaines de machines pendant des mois, ça lui rapporte tout autant, sans déclencher la moindre alerte ni laisser de trace évidente.

Le cryptojacking, c'est la prise de contrôle à distance de vos machines par des hackers, dans le seul but de les faire travailler pour miner de la cryptomonnaie.

Le minage consiste à faire résoudre à vos processeurs des calculs mathématiques complexes qui génèrent de la monnaie numérique, comme le Monero ou le Bitcoin. Vos machines travaillent pour les hackers qui encaissent.

Et vous, vous, vous payez la facture.

C'est pour cette raison que les PME sont des cibles privilégiées : moins surveillées, rarement équipées d'outils de détection avancés, et suffisamment nombreuses pour que les campagnes automatisées y trouvent toujours une porte ouverte.

D'ailleurs, dans son Panorama de la cybermenace 2025, l'ANSSI relevait que 48 % des victimes de cyberattaques recensées étaient des PME, des TPE et des ETI, contre 11 % de collectivités territoriales et 8 % d'établissements de santé.