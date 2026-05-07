Le Bitcoin va beaucoup mieux ces derniers jours. Au point que l'on peut se demander si l'or numérique n'est pas en train de débuter un rallye de printemps.
Depuis que le Bitcoin a atteint son record historique au mois d'octobre dernier, à plus de 125 000 dollars, il n'a plus fait que reculer, de mois en mois. La chute a été telle que la cryptomonnaie a même vu son cours plonger au début du mois de février à un niveau encore inférieur à son top du cycle précédent, en 2021. Et après plus de deux mois et demi, il semble que de meilleurs jours débutent pour la création de Satoshi Nakamoto.
Le Bitcoin a enfin percé le plafond des 80 000 dollars
Le mois de février 2026 a été celui du Bitcoin qui n'a cessé de rester sous la ligne des 70 000 dollars, quand le mois de mars a été celui de l'hésitation, durant les bombardements des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Depuis, il semble que le Bitcoin allait un peu mieux, sans pour autant donner de signe de reprise durable visible. Jusqu'à ces derniers jours.
En effet, le Bitcoin a finalement percé le plafond des 80 000 dollars hier, très tôt dans la matinée. Une percée qui n'était pas brève, puisqu'elle se confirme aujourd'hui, avec la plus grosse capitalisation des cryptomonnaies qui vient de dépasser les 82 000 dollars à l'heure où cet article est écrit.
La fin de la guerre en Iran va-t-elle lancer un rallye du Bitcoin ?
La question qui se pose évidemment est de savoir s'il s'agit enfin de la reprise tant attendue par tous ceux qui suivent le marché des cryptomonnaies. Personne ne peut avoir de réponse définitive, mais on peut faire remarquer que la chute brutale du Bitcoin avait eu lieu au moment où les tensions commençaient à monter en flèche entre l'Iran et les États-Unis, pour culminer quelques semaines plus tard par le début des frappes.
Aujourd'hui au contraire, après quasiment un mois de trêve entre les belligérants, la scène géopolitique semble s'être profondément calmée. Le secrétaire à la Défense Marco Rubio a ainsi annoncé aujourd'hui que l'opération « Epic Fury » était terminée, et que les États-Unis étaient dorénavant passée à une phase « défensive ». Alors, le début des beaux jours ?