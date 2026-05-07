Le mois de février 2026 a été celui du Bitcoin qui n'a cessé de rester sous la ligne des 70 000 dollars, quand le mois de mars a été celui de l'hésitation, durant les bombardements des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Depuis, il semble que le Bitcoin allait un peu mieux, sans pour autant donner de signe de reprise durable visible. Jusqu'à ces derniers jours.

En effet, le Bitcoin a finalement percé le plafond des 80 000 dollars hier, très tôt dans la matinée. Une percée qui n'était pas brève, puisqu'elle se confirme aujourd'hui, avec la plus grosse capitalisation des cryptomonnaies qui vient de dépasser les 82 000 dollars à l'heure où cet article est écrit.