L'or numérique connaît une semaine très difficile. Et ce, au point d'atteindre son niveau le plus bas depuis plus de six mois !
L'enthousiasme n'est plus vraiment au rendez-vous ces derniers temps du côté du Bitcoin. D'abord, ce fut un retour sous la barre des 100 000 dollars au début du mois de novembre, ce qui était une première depuis plusieurs mois. Et la chute n'a eu de cesse de s'affirmer, comme on peut le voir encore aujourd'hui.
Le Bitcoin repasse sous la barre des 95 000 dollars
Le Bitcoin ne va pas bien aujourd'hui. Après être repassé brièvement sous les 100 000 dollars, avant de remonter, il a entamé une chute plus dure depuis le 11 novembre dernier, pour accélérer encore les 24 dernières heures.
En effet, après être repassé définitivement sous les 100 000 dollars, le cours a continué à baisser, au point même de cette fois de repasser sous le seuil des 95 000 dollars aujourd'hui (chiffres de Binance). À l'heure où cet article est écrit, le prix du Bitcoin oscille un peu au-dessus de cette limite.
Vers un retour des liquidités sur le marché ?
Un cours qui est particulièrement remarquable, le Bitcoin n'ayant plus été aussi bas depuis plus de 6 mois, lors du mois de mai dernier. L'or numérique a semble-t-il encore souffert des effets du plus long shutdown de l'histoire aux États-Unis, qui vient à peine de s'achever. Cette mise à l'arrêt de l'État fédéral américain a eu tendance à assécher les liquidités disponibles sur le marché.
Une donne importante, car après ce shutdown, les liquidités vont non seulement revenir, mais l'on peut peut-être même s'attendre à un forte hausse de ces liquidités en provenance des USA. En effet, avec les élections de mid-terms qui auront lieu dans un an, certains spécialistes s'attendent à voir Donald Trump faire preuve de libéralité fiscale, afin de redonner un peu d'ascendant au Parti républicain. Bonne nouvelle pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général ?