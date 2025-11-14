Le Bitcoin ne va pas bien aujourd'hui. Après être repassé brièvement sous les 100 000 dollars, avant de remonter, il a entamé une chute plus dure depuis le 11 novembre dernier, pour accélérer encore les 24 dernières heures.

En effet, après être repassé définitivement sous les 100 000 dollars, le cours a continué à baisser, au point même de cette fois de repasser sous le seuil des 95 000 dollars aujourd'hui (chiffres de Binance). À l'heure où cet article est écrit, le prix du Bitcoin oscille un peu au-dessus de cette limite.