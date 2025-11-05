Les investisseurs cryptos doivent faire grise mine aujourd'hui. Car le fameux « uptober », le mois d'octobre marqué par une hausse du cours du Bitcoin, n'a finalement pas eu lieu. Un petit événement, puisque ce mois d'octobre 2025 marque la fin d'une série qui s'est étalée sur les sept dernières années.

Et non seulement le monde de la crypto n'a pas eu le droit à ce fameux Uptober, mais en plus le cours du Bitcoin n'a fait que reculer depuis son sommet à plus de 125 000 dollars. Une baisse de plus en plus affirmée, qui en est arrivée au point où, hier soir, le cours reculait même sous la barre des 100 000 dollars. Il n'avait plus atteint ce niveau depuis le mois de juin dernier !