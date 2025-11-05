L'or numérique connaît un mois difficile, avec un cours qui n'a eu de cesse de reculer. Une baisse qui a fini par le mener à repasser sous le seuil des 100 000 dollars !
C'est peu de dire que le Bitcoin a fait l'objet d'un immense enthousiasme depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, avec un rallye impressionnant qui l'a mené à briser pour la première fois la barre des 100 000 dollars. Depuis, le cours est monté le long de l'année 2025, avant même d'établir en début octobre un record à plus de 125 000 dollars. Était-ce là le top pour ce cycle ? On peut se le demander, vu la réaction du Bitcoin depuis.
Le Bitcoin chute sous les 100 000 dollars pour la première fois depuis le mois de juin
Les investisseurs cryptos doivent faire grise mine aujourd'hui. Car le fameux « uptober », le mois d'octobre marqué par une hausse du cours du Bitcoin, n'a finalement pas eu lieu. Un petit événement, puisque ce mois d'octobre 2025 marque la fin d'une série qui s'est étalée sur les sept dernières années.
Et non seulement le monde de la crypto n'a pas eu le droit à ce fameux Uptober, mais en plus le cours du Bitcoin n'a fait que reculer depuis son sommet à plus de 125 000 dollars. Une baisse de plus en plus affirmée, qui en est arrivée au point où, hier soir, le cours reculait même sous la barre des 100 000 dollars. Il n'avait plus atteint ce niveau depuis le mois de juin dernier !
Une pression baissière qui pourrait continuer
Il faut dire que le Bitcoin a été influencé par plusieurs facteurs extérieurs, qui lui ont fait mal. On se souvient ainsi du crash éclair du 10 octobre dernier, durant lequel plus de 19 milliards de dollars se sont volatilisés, et ce, à cause des tensions commerciales sino-américaines. Le plus long shutdown de l'histoire ayant actuellement lieu aux États-Unis a aussi créé une crise des liquidités, impactant le Bitcoin.
Et c'est ce dernier qui pourrait continuer à faire mal à la plus puissante des cryptomonnaies. En effet, les analystes s'attendent à ce que, si la situation de shutdown persiste de l'autre côté de l'Atlantique, alors on devrait faire face à une augmentation de la pression baissière. Pourrait-on même toucher les 95 000 dollars ?