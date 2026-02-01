Rien ne va plus en ce moment du côté du marché crypto. Le Bitcoin n'a eu de cesse de voir son cours reculer, au point de tomber à un plus bas depuis presque un an !
2025 avait été une année faste pour le Bitcoin, sous l'impulsion du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'homme politique s'étant affiché comme résolument pro-crypto. Mais si dans les derniers mois de l'année, on a vu l'or numérique atteindre son nouveau record, au-delà des 125 000 dollars, il n'a depuis plus cessé de baisser. Au point de vivre une semaine sanglante !
Le Bitcoin flirte avec la ligne des 75 000 dollars
Le Bitcoin n'est plus du tout au sommet. Cela fait maintenant une dizaine de jours qu'on le voit reculer, petit à petit, jusqu'au 29 janvier, moment à partir duquel la chute est devenue d'un coup plus verticale.
Une descente en mode tout schuss que l'on peut observer depuis plus de deux jours, et qui a vu le Bitcoin d'abord dégringoler des environs des 90 000 dollars vers les 80 000, pour ensuite aller encore plus bas depuis 24 heures, et s'effondrer, jusqu'à presque toucher la ligne des 75 000 dollars.
Une prise de profit des holdeurs ?
À l'heure où cet article est écrit, le cours du Bitcoin oscille autour des 78 000 dollars. Une chute qui, dans le très court terme, a sûrement un lien avec les secousses géopolitiques que la planète vit avec la tension très forte entre les États-Unis et l'Iran.
Mais les analystes observent aussi que des tendances plus structurelles se dessinent, comme celle d'une prise de profit des holdeurs de longue date, après une année 2025 exceptionnelle boostée par les ETF.
Au-delà de ces explications, on peut aussi noter que le Bitcoin semble aussi suivre le chemin habituel que l'on a pu observer à chaque cycle. Quand on observe les cycles précédents, on peut observer que le monde des cryptos est en bear market deux ans après le halving. Et le dernier halving ayant eu lieu en avril 2024, l'hypothèse d'un bear market semble pouvoir aujourd'hui commencer à être discutée.