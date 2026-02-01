À l'heure où cet article est écrit, le cours du Bitcoin oscille autour des 78 000 dollars. Une chute qui, dans le très court terme, a sûrement un lien avec les secousses géopolitiques que la planète vit avec la tension très forte entre les États-Unis et l'Iran.

Mais les analystes observent aussi que des tendances plus structurelles se dessinent, comme celle d'une prise de profit des holdeurs de longue date, après une année 2025 exceptionnelle boostée par les ETF.

Au-delà de ces explications, on peut aussi noter que le Bitcoin semble aussi suivre le chemin habituel que l'on a pu observer à chaque cycle. Quand on observe les cycles précédents, on peut observer que le monde des cryptos est en bear market deux ans après le halving. Et le dernier halving ayant eu lieu en avril 2024, l'hypothèse d'un bear market semble pouvoir aujourd'hui commencer à être discutée.