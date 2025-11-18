Le mois de novembre 2025 ne ressemble clairement pas à celui de l'année dernière. Alors qu'à l'époque, le Bitcoin avait été boosté par l'annonce de l'élection de Donald Trump, le 5 novembre 2024, cette année, il avance sur une pente inverse. Car très tôt ce matin, il est tombé à un niveau tel qu'il rejoint les chiffres enregistrés au printemps dernier, il y a près de sept mois.

Le cours du Bitcoin est en effet brièvement passé cette fois sous les 90 000 dollars, avec un plus bas qui s'est affiché à un peu plus de 89 000 dollars (sur Binance). Depuis, il est légèrement remonté, pour donner un taux oscillant autour des 91 000 dollars à l'heure où cet article est écrit.