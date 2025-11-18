L'or numérique continue de voir son cours reculer inexorablement. Cette fois, c'est le seuil des 90 000 dollars qui est franchi.
La fête n'est plus vraiment au rendez-vous dans le monde de la cryptomonnaie. Après un top qui a été atteint le mois dernier, au-delà même des 125 000 dollars, la plus grande des cryptos a entamé une phase de décélération, qui l'a fait repasser sous des seuils historiques. Le cours est d'abord descendu sous les 100 000 dollars, pour un peu plus tard descendre même sous les 95 000 dollars. Et aujourd'hui, c'est encore un nouveau stade qui est franchi.
Le Bitcoin tombe sous les 90 000 dollars
Le mois de novembre 2025 ne ressemble clairement pas à celui de l'année dernière. Alors qu'à l'époque, le Bitcoin avait été boosté par l'annonce de l'élection de Donald Trump, le 5 novembre 2024, cette année, il avance sur une pente inverse. Car très tôt ce matin, il est tombé à un niveau tel qu'il rejoint les chiffres enregistrés au printemps dernier, il y a près de sept mois.
Le cours du Bitcoin est en effet brièvement passé cette fois sous les 90 000 dollars, avec un plus bas qui s'est affiché à un peu plus de 89 000 dollars (sur Binance). Depuis, il est légèrement remonté, pour donner un taux oscillant autour des 91 000 dollars à l'heure où cet article est écrit.
Le début de la fin de ce cycle ?
Ce qui est intéressant, c'est que ce recul n'a rien d'étonnant si l'on superpose le cycle actuel avec les cycles précédents. Précédemment, on a pu observer que le pic du cours du Bitcoin pouvait être enregistré 12 à 18 mois après le halving.
Pour comparaison, le halving de juillet 2016 avait été suivi par un pic du bitcoin en décembre 2017. Lors du cycle suivant, on a enregistré un halving en mai 2020, pour que le Bitcoin culmine lors du mois de novembre 2021. Dans les deux derniers cas, on a ainsi une période de dix-huit mois entre les deux événements. Or, le dernier halving a eu lieu en avril 2024, et le dernier record connu date d'octobre 2025, soit encore environ 18 mois. Si l'on continue sur ce parallèle, il y a donc potentiellement du souci à se faire !