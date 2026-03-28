Les temps sont durs pour le monde de la finance, du fait de la guerre en Iran et des perturbations que cela entraîne notamment dans le secteur de l’énergie. Et le Bitcoin suit les grands indices mondiaux dans la baisse.

En effet, alors qu’il semblait bien résister aux premières semaines de la guerre, avec un cours qui ne cessait de remonter après le début des opérations, le 28 février, l’or numérique recule beaucoup ces derniers jours, passant des 70 000 dollars à un niveau qui flirte avec les 65 000 dollars à l’heure où cet article est écrit.