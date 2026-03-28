La plus grosse des cryptomonnaies a beaucoup souffert cette semaine. Et ça pourrait encore continuer dans les prochains jours !
Qu’il est loin le temps où l’on voyait le Bitcoin exploser le plafond des 100 000 dollars, et même arriver à un niveau record dépassant les 125 000 dollars. Aujourd’hui, l’or numérique est descendu même en dessous de son record du précédent cycle, du fait d’une très mauvaise semaine où il a plongé sous la barre des 70 000 dollars. Et ça pourrait n'être encore qu'un début.
Le Bitcoin flirte avec les 65 000 dollars
Les temps sont durs pour le monde de la finance, du fait de la guerre en Iran et des perturbations que cela entraîne notamment dans le secteur de l’énergie. Et le Bitcoin suit les grands indices mondiaux dans la baisse.
En effet, alors qu’il semblait bien résister aux premières semaines de la guerre, avec un cours qui ne cessait de remonter après le début des opérations, le 28 février, l’or numérique recule beaucoup ces derniers jours, passant des 70 000 dollars à un niveau qui flirte avec les 65 000 dollars à l’heure où cet article est écrit.
La guerre en Iran va-t-elle pousser le Bitcoin sous les 60 000 dollars ?
Une baisse conjoncturelle qui suit en plus des indicateurs structurels assez mauvais. Les ETF au comptant du Bitcoin connaissent un recul de la demande depuis maintenant plusieurs mois, et les entreprises ont eu tendance durant ces premiers mois 2026 à rester éloignées du Bitcoin.
Un environnement mauvais, alors que la peur liée à la guerre en Iran va perdurer pendant au moins encore une dizaine de jours, Donald Trump ayant émis un nouvel ultimatum, qui se terminera cette fois le 6 avril prochain (le lundi de Pâques, soit dit en passant). Dans l’entre-temps, tout semble donc jouer contre le Bitcoin. Au point de pousser le Bitcoin sous les 60 000 dollars, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le mois d’octobre 2024 ?