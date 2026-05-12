Concrètement, les huit signataires se sont mis d'accord sur une série de chantiers prioritaires. Le premier consiste à identifier des applications réelles des technologies quantiques pour les entreprises et les industries. Le second ambitionne de tracer des feuilles de route réalistes pour que ces technologies soient effectivement adoptées à grande échelle en Europe. Ensuite, il y a l'objectif de fluidifier les échanges entre tous les acteurs (chercheurs, industriels, investisseurs et décideurs politiques. Et le quatrième, et non des moindres, doit mettre en lumière les réussites existantes pour encourager d'autres acteurs à sauter le pas.