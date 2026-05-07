Chez Quandela, Valérian Giesz, cofondateur et directeur des opérations de Quandela, voit encore plus loin que le seul projet AQeFLU. « Les années à venir seront charnières pour l'émergence d'applications industrielles utilisant le quantique. Notre collaboration est une nouvelle illustration de l'intérêt que portent les industriels européens pour l'ordinateur quantique », nous dit le dirigeant. On comprend ici que le quantique n'est plus réservé aux chercheurs en blouse blanche. Non, désormais, il entre dans les usines.