L'Europe a déjà ses dates, et elles ne ressemblent pas à celles de Trump

Pour saisir pourquoi ces décrets comptent au-delà de Washington, il faut revenir au « Q-Day » : le moment où un ordinateur quantique assez puissant pourra casser les algorithmes de chiffrement asymétrique (RSA, courbes elliptiques) qui protègent aujourd'hui l'essentiel de nos communications sensibles. Personne ne sait quand ce jour viendra (les estimations sérieuses oscillent entre 2033 et la décennie suivante), mais la migration vers des standards résistants prend des années, et attendre la menace pour s'y mettre revient à laisser les portes ouvertes.

Côté européen, les échéances sont déjà posées, et elles ne datent pas d'hier. L'ANSSI cessera de certifier les produits de sécurité dépourvus de cryptographie post-quantique dès 2027, et les administrations comme les opérateurs d'importance vitale ne pourront plus acheter de solutions non résistantes après 2030 (un an avant l'horizon fédéral américain). Une étude de mars 2025 sur 38 organisations avait pourtant révélé qu'aucune n'avait de plan de transition. La Commission européenne a, elle, adopté en juillet 2025 sa stratégie Quantum Europe pour faire de l'UE une puissance quantique d'ici 2030, avec un Quantum Act attendu courant 2026 ; plus de onze milliards d'euros de financements publics ont été engagés en cinq ans à l'échelle européenne et nationale. La France et l'Allemagne ont scellé en mai une alliance pour coordonner leurs écosystèmes, portés par des pépites comme Alice & Bob, C12 ou Quandela.

Ce qui sépare les deux approches tient moins au calendrier (comparable sur le post-quantique) qu'à la méthode : les décrets Trump créent un programme d'État pour bâtir la machine, là où l'Europe finance des écosystèmes de startups et mise sur la coordination industrielle. Les deux sont sans doute complémentaires, mais le 22 juin marque une accélération côté américain, au moment où la Chine concentre environ la moitié des investissements publics mondiaux dans le quantique.

Les organisations françaises, elles, ont deux raisons de s'y mettre sans tarder. La migration post-quantique n'est pas un horizon lointain : les certifications ANSSI sans composante résistante expirent dès 2027 et les achats non conformes deviennent illicites en 2030, ce qui impose de lancer les audits cryptographiques sans tarder. Et le tour de vis américain sur les exportations de technologie quantique compliquera les partenariats transatlantiques, ce qui rend la coordination européenne d'autant plus pertinente.

La course quantique se joue donc en deux actes simultanés : une promesse de puissance que tout le monde espère pour 2028 mais que le consensus scientifique repousse plutôt à la décennie suivante, et une migration cryptographique dont l'urgence, elle, est bien réelle (et pour laquelle l'Europe a eu la prudence de fixer ses propres délais sans attendre les laboratoires américains).