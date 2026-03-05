L'annonce paraît maîtrisée. Elle l'est, sur le plan technique. Mais elle masque un défi opérationnel d'une tout autre nature. La migration vers la cryptographie post-quantique ne concerne pas uniquement les navigateurs. Elle touche les autorités de certification, les serveurs, les pare-feux d'entreprise et les équipements réseau. Certains de ces appareils appliquent des limites strictes sur la taille des certificats. Un fichier 40 fois plus lourd peut simplement y être rejeté.

Ce n'est pas la première fois que le web traverse une transition de cette ampleur. La généralisation du protocole HTTPS, pourtant moins complexe techniquement, a pris plus d'une décennie. Le fait que l'IETF soit encore en phase de normalisation confirme que le déploiement à grande échelle reste une perspective, pas une réalité proche.

La menace quantique ne se limite d'ailleurs pas aux navigateurs. La cryptographie post-quantique progresse sur plusieurs fronts simultanément. On l'a vu récemment avec les VPN qui adaptent leur architecture à cette menace, ou encore avec Thales, qui a démontré la mise à jour à distance de cartes SIM 5G contre ces mêmes vulnérabilités. Sur le web, Google et Cloudflare posent aujourd'hui les premiers jalons. Il reste à convaincre un écosystème entier de suivre.

Le web post-quantique se construira avec les mêmes acteurs que l'ancien, et vraisemblablement à la même vitesse.