Le calculateur quantique à qubits de chat de l'entreprise française Alice & Bob sera accessible courant 2027 au CEA, et gratuitement pour la recherche ouverte. Clubic en a appris plus et vulgarise une discipline complexe.
On le sait, le calculateur quantique à qubits de chat d'Alice & Bob a désormais une adresse : le Très Grand Centre de Calcul du CEA. Accessible dans le courant de l'année 2027, gratuit pour les chercheurs académiques et industriels dont les travaux restent ouverts, ce système de 18 qubits, des bits quantiques capables de se corriger en partie eux-mêmes, doit préparer des ordinateurs quantiques fiables malgré les erreurs. En parallèle, Alice & Bob vise déjà Graphene, 100 qubits logiques d'ici 2030, dont plusieurs chiffres clés restent à préciser. Voici ce que l'on sait, et tous les éléments de définition qu'on peut vous apporter pour que vous puissiez tout comprendre.
Un calculateur quantique gratuit pour les chercheurs français, à une condition
Ne mélangeons pas deux annonces. Le 17 septembre, Alice & Bob et le CEA ont lancé une collaboration de recherche pour faire travailler les futurs ordinateurs quantiques avec les supercalculateurs. Trois mois plus tôt, jour pour jour, GENCI, l'organisme public du calcul intensif pour la recherche française, avait signé à VivaTech l'achat d'une machine d'Alice & Bob : c'est celle-ci qui nous occupe. « Dans le cadre de son partenariat avec GENCI, le système quantique Helium d'Alice & Bob sera hébergé au Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA », explique à Clubic Philippe Muller, le VP en charge du développement commercial d'Alice & Bob. Helium désigne ici l'ordinateur au complet, à savoir la puce refroidie près de -273 °C, son électronique de pilotage et ses logiciels.
Sur place, l'exemplaire français d'Helium retrouvera Ruby et Lucy, deux autres calculateurs quantiques, puis sera relié au supercalculateur Joliot-Curie pour faire travailler ensemble calcul quantique et calcul classique. Dans un second temps, il sera aussi couplé à Alice Recoque, supercalculateur européen « exaflopique », capable d'un milliard de milliards d'opérations par seconde.
Mais à quand l'ouverture ? « Le système devrait devenir accessible aux utilisateurs au cours de l'année 2027 », nous répond Philippe Muller. Pour qui ? Une « communauté de chercheurs issus du monde académique et de l'industrie », qui travaille sur « la pile technologique nécessaire à l'informatique quantique tolérante aux fautes », c'est-à-dire les briques matérielles et logicielles permettant de calculer juste malgré les erreurs. Le but est d'offrir « un accès plus large aux technologies quantiques de nouvelle génération ».
Voici un tableau qui présente les organismes, machines et programmes cités dans l'article, avec le rôle de chacun :
|Nom
|De quoi s'agit-il ?
|Alice & Bob
|Start-up de calcul quantique basée à Paris et à Boston, spécialisée dans les « qubits de chat »
|CEA
|Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, organisme public de recherche. Il hébergera Helium sur son site de Bruyères-le-Châtel
|GENCI
|Grand Équipement National de Calcul Intensif : organisme public chargé du calcul intensif pour la recherche française. C'est lui qui a acheté Helium (accord signé le 17 juin à VivaTech)
|TGCC
|Très Grand Centre de Calcul du CEA, à Bruyères-le-Châtel : le site où sera installé Helium
|Helium
|L'ordinateur quantique complet d'Alice & Bob : puce de 18 qubits de chat refroidie à 10 millikelvins (près de -273 °C), électronique de pilotage et logiciels. Environ 21 m² et 40 kW. Présenté en juin 2026 comme plateforme de recherche
|Graphene
|Futur ordinateur quantique « universel et tolérant aux fautes » d'Alice & Bob, avec 100 qubits logiques, visé d'ici 2030
|Ruby et Lucy
|Deux calculateurs quantiques déjà installés au TGCC (Ruby de Pasqal, Lucy de Quandela)
|Joliot-Curie
|Supercalculateur de GENCI, hébergé au TGCC, auquel Helium sera relié
|Alice Recoque
|Supercalculateur européen « exaflopique », acquis par EuroHPC JU. Le couplage avec Helium est prévu dans un second temps
|EuroHPC JU
|Initiative européenne de calcul haute performance, qui a acquis le supercalculateur Alice Recoque
|HQI
|France Hybrid HPC Quantum Initiative : programme national qui a financé l'achat. Doté de 72,3 M€, c'est le budget de tout le programme, pas le prix d'Helium
|France 2030 / Stratégie nationale quantique
|France 2030 est le plan d'investissement de l'État. HQI s'inscrit dans la Stratégie nationale quantique, rattachée à ce plan
|Starling (IBM)
|Ordinateur quantique tolérant aux fautes visé par IBM pour 2029 : 200 qubits logiques et cent millions d'opérations
|Qaptiva / Bull
|Plateforme de Bull qui relie machines quantiques et supercalculateurs. Bull a été racheté à Atos par l'État
Et le ticket d'entrée dans tout ça ? « Comme pour l'ensemble des systèmes de GENCI, l'accès sera gratuit pour les chercheurs académiques et industriels menant des travaux de recherche ouverte. » La réponse ne dit rien des projets confidentiels. Côté facture, GENCI a acheté Helium « à l'issue d'une procédure de marché public avec négociation », autrement dit un achat public où les conditions se discutent avec le fournisseur. L'opération est « financée dans le cadre de HQI » (France Hybrid HPC Quantum Initiative), un programme national qui rapproche calcul quantique et supercalculateurs, qui est doté de 72,3 millions d'euros, et qui « s'inscrit dans la Stratégie nationale quantique de France 2030 ». La somme couvre tout le programme, et le prix d'Helium, lui, n'est pas précisé.
Graphene, le pari d'un ordinateur quantique utile en 2030
Pour la suite, Alice & Bob voit plus grand. « Notre feuille de route prévoit de construire d'ici 2030 le premier ordinateur quantique universel et tolérant aux fautes : Graphene », rappelle Philippe Muller. On parle ici d'une machine capable d'exécuter n'importe quel algorithme quantique et de calculer juste, malgré les erreurs. Graphene disposera, selon lui, de « 100 qubits logiques à haute fidélité, capables de démontrer un avantage quantique sur de premiers cas d'usage industriels ». Il s'agira donc de qubits fiables, dont les opérations comporteront peu d'erreurs, et qui seront censés battre les ordinateurs classiques sur de premières applications concrètes. Un qubit logique se fabrique en associant plusieurs qubits physiques ; et Helium doit en coder un premier avec 18 qubits de chat au minimum.
Ce tableau explique en langage simple les notions techniques utilisées dans l'article et dans le contexte de l'annonce, pour éviter les confusions :
|Terme
|Définition simple
|Qubit
|Le « bit quantique » : l'unité de base de l'information quantique. Très fragile, il subit des erreurs
|Qubit de chat (cat-qubit)
|Type de qubit développé par les fondateurs d'Alice & Bob, qui corrige nativement l'une des deux grandes sources d'erreurs
|Qubit physique / logique
|Le physique est le composant brut. Le logique est un qubit « corrigé », fabriqué en associant plusieurs qubits physiques. Helium est conçu pour coder son premier qubit logique avec 18 qubits de chat au minimum
|Bit-flip
|Erreur où un qubit bascule par accident entre ses deux états, 0 et 1. C'est celle que corrigent nativement les qubits de chat
|Phase-flip
|L'autre grande source d'erreurs (changement de « phase »), que les qubits de chat ne corrigent pas d'eux-mêmes
|Calcul quantique tolérant aux fautes (FTQC)
|La capacité d'un ordinateur quantique à calculer juste malgré les erreurs
|« Early FTQC » (eFTQC)
|Système tolérant aux fautes à un stade précoce : terme employé par le CEA pour Helium
|Universel
|Une machine capable d'exécuter n'importe quel algorithme quantique
|Avantage quantique
|Quand un ordinateur quantique fait mieux qu'un ordinateur classique sur une tâche donnée
|Fidélité / taux d'erreur
|La fidélité mesure la précision des opérations, et le taux d'erreur la fréquence des fautes. Alice & Bob parle de « haute fidélité » sans chiffre
|Opérations (portes quantiques)
|Les étapes d'un calcul quantique. Leur nombre indique la longueur des calculs possibles avant que les erreurs les fassent dérailler
|Calcul hybride / couplage
|Faire travailler ensemble une machine quantique et un supercalculateur classique
|Supercalculateur / HPC
|Ordinateur classique très puissant pour le calcul intensif (HPC = calcul haute performance)
|Exaflopique
|Capable d'au moins un milliard de milliards (10¹⁸) d'opérations par seconde
|Cryostat
|Enceinte qui refroidit la puce quantique à 10 millikelvins, près du zéro absolu
|Marché public avec négociation
|Achat public où les conditions se discutent avec le fournisseur
|Recherche ouverte
|Expression employée pour l'accès gratuit à la machine. Elle n'est pas définie précisément et ne dit rien des projets confidentiels
|Problèmes à N-corps
|Calculer comment de nombreuses particules interagissent. C'est le sujet de la collaboration annoncée le 17 septembre
Reste à savoir si 2030 est réaliste face à des géants comme IBM ou Google. Alice & Bob prend de la hauteur : « Après plusieurs décennies de recherche, l'industrie passe progressivement de processeurs quantiques expérimentaux à des ordinateurs quantiques tolérants aux fautes, capables d'effectuer de manière fiable des calculs utiles malgré la présence d'erreurs. » Aucun concurrent n'est nommé, aucune comparaison chiffrée n'est avancée. L'argument maison, rappelé par le CEA, tient aux qubits de chat : ils corrigent nativement l'une des deux grandes sources d'erreurs, le « bit-flip » (un bit quantique qui bascule par accident entre ses deux états, 0 et 1), ce qui réduit le nombre de qubits nécessaires pour obtenir des qubits logiques fiables.
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