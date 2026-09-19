Ne mélangeons pas deux annonces. Le 17 septembre, Alice & Bob et le CEA ont lancé une collaboration de recherche pour faire travailler les futurs ordinateurs quantiques avec les supercalculateurs. Trois mois plus tôt, jour pour jour, GENCI, l'organisme public du calcul intensif pour la recherche française, avait signé à VivaTech l'achat d'une machine d'Alice & Bob : c'est celle-ci qui nous occupe. « Dans le cadre de son partenariat avec GENCI, le système quantique Helium d'Alice & Bob sera hébergé au Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA », explique à Clubic Philippe Muller, le VP en charge du développement commercial d'Alice & Bob. Helium désigne ici l'ordinateur au complet, à savoir la puce refroidie près de -273 °C, son électronique de pilotage et ses logiciels.