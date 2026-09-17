Ce qu'annoncent les deux acteurs aujourd'hui, c'est que la pile logicielle d'Alice & Bob va venir se brancher sur Qaptiva , la plateforme quantique conçue par le Français Bull, racheté à Atos par l'État en début d'année. Son intérêt est de faire l'intermédiaire entre les machines quantiques et les supercalculateurs classiques, un peu comme une prise universelle. Les développeurs peuvent ainsi écrire leur code une seule fois, puis le faire tourner sur différentes machines quantiques, que ce soit sur place ou à distance via le cloud, sans tout reprogrammer à chaque fois. Qaptiva sait aussi répartir intelligemment le travail entre les deux mondes, en envoyant chaque calcul vers la ressource la plus adaptée, quantique ou classique, pour que l'ensemble tourne de façon fluide et cohérente.