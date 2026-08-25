Le point d'orgue reste toutefois fixé à 2029, avec la livraison promise d'IBM Quantum Starling, présenté comme le premier ordinateur quantique tolérant aux erreurs au monde. Si les qubits actuels se trompent souvent à cause de la moindre perturbation extérieure ; un ordinateur tolérant aux erreurs (des entreprises françaises comme C12 y travaillent) est capable de détecter et corriger ces erreurs de calcul en temps réel. Pour y parvenir sans démultiplier le nombre de composants nécessaires, IBM s'appuie sur un nouveau code de correction d'erreurs dévoilé l'an dernier. D'ici là, chaque module cryogénique devrait accueillir plusieurs milliers de qubits. Jay Gambetta, directeur d'IBM Research, estime qu'il s'agit d'une étape fondamentale vers des ordinateurs quantiques utilisables par les entreprises. Le dirigeant salue « une avancée majeure dans cette direction » qui doit accélérer les progrès sur le matériel, les logiciels et les algorithmes quantiques. Reste à voir si le calendrier tiendra, mais IBM, pour l'instant, coche ses cases une par une.