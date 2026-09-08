Il y a quelques mois sur Clubic, nous nous demandions à quel point Mistral AI est une entreprise dite « souveraine », vous savez le fameux mot à la mode dont chacun se fait sa définition en fonction de ses besoins ? Intéressons-nous cette fois au sujet de l'argent, d'où il vient et si on peut toujours considérer Mistral comme une société française ? Remontons un peu le fil pour comprendre. En juin 2023, à peine un mois après sa naissance, Mistral AI boucle son tout premier tour de financement, ce qu'on appelle un « seed » dans le jargon, c'est-à-dire l'argent qui permet à une jeune pousse de démarrer avant même d'avoir un produit fini. Et il est record à l'époque : 105 millions d'euros, du jamais-vu en Europe pour un premier tour de table. L'opération est menée par l'Américain Lightspeed Venture Partners, épaulé par des noms bien de chez nous, comme Bpifrance, Xavier Niel (Iliad/Free), Rodolphe Saadé (CMA-CGM/BFM-RMC). Mais on y croise aussi le belge Sofina, les fonds britanniques LocalGlobe et Firstminute Capital, l'allemand Headline, et même l'ex-patron de Google, Eric Schmidt. Le ton est donné, et dès le premier jour, l'argent qui construit Mistral vient de bien plus loin que Paris.