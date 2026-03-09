La France est-elle à la merci des géants du numérique américains et chinois ? La question, longtemps esquivée, arrive cette semaine à l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête parlementaire ouvre ses travaux ce mardi 10 mars au Palais Bourbon, avec un agenda chargé jusqu'en mai. Sous l'impulsion du toujours remuant Philippe Latombe (Modem), des experts, chercheurs et représentants de multinationales tech défileront pour ausculter trois angles précis, à savoir la dépendance aux GAFAM de nos administrations, nos infrastructures numériques, et la protection des données des Français.