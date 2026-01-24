Mais, explique-t-il, si les intentions sont là, l'environnement français actuel n'est par contre pas un accélérateur de projets - et plutôt même le contraire. Thomas Reynaud explique ainsi que les lourdeurs administratives françaises sont les principaux freins à l'avancée de notre souveraineté numérique. Il indique ainsi que la création d'un datacenter de 2 milliards de dollars doit passer à travers trois ans d'autorisations.

Il évoque notamment le problème de la « surtransposition du droit européen », avec une obligation européenne dont la durée d'application est multipliée plusieur fois au niveau français. Une étude d'impact faune et flore portée à trois mois par l'Union européenne devient ainsi une étape prenant au minimum une année quand elle se passe en France.

De quoi ralentir très fortement des projets, qui s'appuient pourtant sur des énergies décarbonées comme l'électricité produite par des centrales nucléaires quand les Américains avancent eux très vite sur des datacenters similaires, qui tourneront sans problème avec des énergies bien plus polluantes (comme celle issue de turbines à gaz). Alors, s'agit-il d'une piste de réflexion à explorer plus en profondeur ?