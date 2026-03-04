jvachez

« Dans l’esprit, chaque Européen connecté à internet contribuerait à parts égales au coût de la plateforme. Les porteurs du projet estiment que cela reviendrait à verser environ 1 euro par an, soit 8 centimes par mois. »

Ben voyons ! Ils veulent surtout se faire de l’argent. Il y a 414 millions de personnes connectées à internet dans l’UE ça ne coûte clairement pas autant un réseau social.