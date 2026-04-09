Le 8 septembre 2026, cinq mois après la publication de cet article, Mistral AI a bouclé un nouveau tour de table de 3 milliards d'euros, mené cette fois par Samsung Electronics. La valorisation de l'entreprise dépasse désormais les 21 milliards d'euros, soit environ 24,4 milliards de dollars, contre 11,7 milliards un an plus tôt. Selon Johan Bergqvist, directeur financier de Mistral AI, il s'agit tout simplement de "la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une tech européenne".

Aux côtés de Samsung, désormais chef de file, on retrouve le Scaleup Europe Fund - un véhicule géré par EQT et soutenu par la Commission européenne, aux côtés d'investisseurs comme Novo Holdings et Santander -, PSG Equity, déjà présent au capital, ainsi que deux nouveaux venus : le fonds américain Advent et des véhicules gérés par BlackRock. Autre entrant plus inattendu : le Grand-Duché de Luxembourg, qui investit ici directement en tant qu'État. ASML, premier actionnaire de Mistral depuis septembre 2025, a de son côté renforcé sa participation. Mécaniquement, chaque signature dilue un peu plus la part relative des actionnaires français décrite plus haut, même si la répartition précise du capital post-opération n'a pas été communiquée.

Sur le fond, le schéma rappelle furieusement celui d'ASML. Samsung ne finance pas Mistral par philanthropie technologique. Le géant coréen de la mémoire et des semi-conducteurs compte utiliser les modèles de l'entreprise française pour améliorer ses propres chaînes de fabrication de puces, sur un modèle proche du partenariat déjà noué avec ASML. "Ce tour de table pose les bases d'une collaboration de long terme entre nos entreprises", confirme Young Hyun Jun, qui dirige la division mémoire et fabrication de puces du groupe coréen. Un actionnaire de plus qui achète un accès technologique plutôt qu'il ne finance un projet géopolitique européen.

Cet argent doit surtout servir à réduire la dépendance de Mistral à des infrastructures tierces. Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de l'entreprise, veut construire davantage de datacenters en propre tout en louant, à l'inverse, de la capacité de calcul à des tiers. L'objectif est de doubler d'ici cinq ans le volume de calcul dont Mistral est propriétaire. "Nous allons contrôler une quantité de calcul très comparable à celle des laboratoires chinois", a-t-il assuré à CNBC, avant de promettre des modèles plus gros et plus rapides. De quoi prolonger la logique de Mistral Compute et des datacenters de Bruyères-le-Châtel et de Suède évoqués plus haut - sans se départir, une fois de plus, d'une dépendance à des capitaux extra-français pour y parvenir.

Interrogé par le Wall Street Journal, Johan Bergqvist justifie aussi ce choix par un argument de souveraineté, côté clients cette fois. Les modèles ouverts de Mistral séduiraient de plus en plus d'entreprises soucieuses de garder la main sur leur propre transformation IA, plutôt que de confier leurs données confidentielles et leur propriété intellectuelle à un fournisseur fermé. Mistral vend de la souveraineté à ses clients, tout en dépendant elle-même de capitaux étrangers pour exister.

Le chiffre d'affaires annuel récurrent de l'entreprise dépasse désormais le milliard de dollars, confirme Johan Bergqvist, qui n'exclut pas une entrée en Bourse "si le conseil d'administration en décide ainsi", sans fixer de calendrier. Une option d'autant plus scrutée qu'OpenAI et Anthropic visent, elles aussi, une introduction en Bourse prochaine, avec des valorisations qui frôlent les 1 000 milliards de dollars. Sur cette rivalité, Arthur Mensch n'a pas manqué l'occasion d'égratigner ses concurrents américains à propos de la sécurité de leurs agents IA, récemment mise à mal : "L'industrie a fait de la négligence un argument marketing", a-t-il lancé.

Reste la question chinoise, qui vient s'ajouter à l'équation. Mistral affirme miser sur des modèles ouverts et un accompagnement sur-mesure des entreprises plutôt que sur la course à la taille. Pour l'entreprise, c'est une manière de se distinguer aussi bien des Américains que des laboratoires chinois. Ces derniers progressent vite, mais restent, selon Arthur Mensch, trop incertains sur la durée pour des clients européens, tant en termes de risques de restrictions à l'export qu'en l'absence de garantie de support dans le temps.